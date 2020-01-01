Лабиринт входит в ТОП 10 самых популярных книжных магазинов России. Торговая сеть представлена и в других странах СНГ, где тоже постепенно завоевывает популярность.





Чем Labirint отличается от остальных?

Современные книжные магазины обычно не ограничивают себя только печатными произведениями. На их полках можно найти канцелярские товары, все для творчества.





Как и многие другие, книжный интернет-магазин Лабиринт предлагает купить не только книги, но и журналы о литературе, искусстве и науке. В ассортименте есть CD и DVD с лицензионной музыкой и фильмами.

В магазине продается несколько десятков эксклюзивных книг и журналов. Уникальное предложение – книги с автографами. В этом разделе есть десятки произведений, и их список постоянно пополняется.





Магазины Лабиринт – это полноценные культурные центры. Здесь часто проводят презентации, встречи, тренинги.