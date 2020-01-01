Промокоды и кодовые слова Лабиринт | Ноябрь 2020
Акции и промокоды Лабиринт
Лабиринт входит в ТОП 10 самых популярных книжных магазинов России. Торговая сеть представлена и в других странах СНГ, где тоже постепенно завоевывает популярность.
Чем Labirint отличается от остальных?
Современные книжные магазины обычно не ограничивают себя только печатными произведениями. На их полках можно найти канцелярские товары, все для творчества.
Как и многие другие, книжный интернет-магазин Лабиринт предлагает купить не только книги, но и журналы о литературе, искусстве и науке. В ассортименте есть CD и DVD с лицензионной музыкой и фильмами.
В магазине продается несколько десятков эксклюзивных книг и журналов. Уникальное предложение – книги с автографами. В этом разделе есть десятки произведений, и их список постоянно пополняется.
Магазины Лабиринт – это полноценные культурные центры. Здесь часто проводят презентации, встречи, тренинги.
Как экономить на покупках в Лабиринте?
- Кэшбэк от BeriBuy. Сайт возвращает до 4% с покупок реальными деньгами. Чтобы их получить нужно зайти в магазин по специальной ссылке. Кэшбэк из Лабиринта придёт на счет после того, как вы подтвердите получение товара.
- Промокоды и секретные кодовые слова Лабиринта. Обычно их дают постоянным пользователя или новым клиентам, но есть и те, которые доступны всем. Нужно лишь их найти. Кстати, на этой странице как раз есть все актуальные промокоды Лабиринта.
- Распродажи магазина. Они могут быть тематическими или глобальными, вроде КиберПонедельника и Черной Пятницы. Лучше ждать вторые, ведь можно приобрести практически любые товары по очень привлекательной цене.
Магазин регулярно придумывает новые акции. Чтобы узнавать о новых предложениях в Лабиринте, купонах, кодах на скидку, подпишитесь на обновления.
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