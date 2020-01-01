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Промокоды и кодовые слова Лабиринт | Ноябрь 2020

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Акции и промокоды Лабиринт

Лабиринт входит в ТОП 10 самых популярных книжных магазинов России. Торговая сеть представлена и в других странах СНГ, где тоже постепенно завоевывает популярность.


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Чем Labirint отличается от остальных?

 

 

Современные книжные магазины обычно не ограничивают себя только печатными произведениями. На их полках можно найти канцелярские товары, все для творчества.


 

 

Как и многие другие, книжный интернет-магазин Лабиринт предлагает купить не только книги, но и журналы о литературе, искусстве и науке. В ассортименте есть CD и DVD с лицензионной музыкой и фильмами.

 

 

 

В магазине продается несколько десятков эксклюзивных книг и журналов. Уникальное предложение – книги с автографами. В этом разделе есть десятки произведений, и их список постоянно пополняется.


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Магазины Лабиринт – это полноценные культурные центры. Здесь часто проводят презентации, встречи, тренинги.

 

 

Как экономить на покупках в Лабиринте?


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Магазин регулярно придумывает новые акции. Чтобы узнавать о новых предложениях в Лабиринте, купонах, кодах на скидку, подпишитесь на обновления.

 

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