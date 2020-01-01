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службой по указанному адресу (DPD) и постаматы PickPoint. Заказы на сумму менее 2000 руб. доставляются только в постаматы PickPoint, курьерская доставка «до двери» для таких заказов не действует.

Покупателям на нашем сайте предоставляется на выбор два способа доставки: доставка курьерской ... Подробнее > службой по указанному адресу (DPD) и постаматы PickPoint. Заказы на сумму менее 2000 руб. доставляются только в постаматы PickPoint, курьерская доставка «до двери» для таких заказов не действует. < Скрыть

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