В интернет-магазине Lassie, где часто проходят распродажи, вы найдете детские комбинезоны, куртки, жилетки, обувь и не только.

Одежда финского бренда LASSIE предназначена для прогулок на каждый день. Каждая модель практична, удобна и красива. Она отлично подходит для ежедневных прогулок и походов в школу. Куртки, жилетки, комбинезоны разработаны с учетом погодных условий.