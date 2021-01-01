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Промокоды Лазурит (Lazurit) и купоны | Ноябрь 2021
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Промокод Лазурит: качественная мебель по оптимальным ценам

Уютный диван, практичный шкаф-купе или комплект мебели для детской комнаты – мебельный онлайн-магазин Лазурит готов помочь каждому покупателю найти идеальное решение по доступной цене. Более 50 тысяч заказов делается здесь за месяц, при этом компания активно расширяет сервис и работает только с ведущими отечественными и зарубежными поставщиками.

Об истории компании

Торговый дом «Лазурит» был основан в 1992 году, начав с производства корпусной мебели. В 1996 году в Калининграде открылся первый розничный салон, а уже к 2010 году количество салонов достигло 500 точек. В 2013 году запустился крупный интернет-магазин мебели Лазурит и с этого момента ассортимент компании постоянно расширялся. К 2021 году задействовано более 120 тысяч квадратных метров торговых площадей в 170 городах.

лазурит интернет магазин мебели

Сегодня каталог содержит в себе все необходимое для любого дома:

  • Мягкая мебель (диваны, кресла)
  • Спальня (кровати, матрасы, прикроватные толики и тумбы)
  • Гостиная (шкафы, стенки, тумбы под телевизор)
  • Прихожая (вешалки, комоды, обувницы)
  • Кухня (гарнитуры, столы, стулья)
  • Детская (кровати, шкафы, компьютерные столы)

Где взять промокод на скидку Лазурит

Чтобы приобретение мебели было не только приятным, но и финансово выгодным, стоит подумать о том, чтобы подобрать скидочные купоны Lazurit. Все актуальные промокоды, акции и скидки размещены в каталоге проверенного сервиса BeriBuy. Воспользоваться ими не составит труда: просто найдите магазин Lazurit в каталоге, скопируйте подходящий промокод и укажите его в корзине магазина перед совершением оплаты. Обратите внимание на промокод на первый заказ – это отличный вариант, если вы впервые планируете покупку в Лазурите. Он создается специально для новых покупателей, помогая им поближе познакомиться с магазином по доступным ценам.

купоны lazurit

Достижения и награды компании

История торгового дома Lazurit богата не только широким ассортиментом, но и многочисленными наградами и достижениями. Отметим самые значимые среди них:

  • 2005 год – Гран-при в номинации «Лучшая дизайнерская разработка» на выставке «Мебель-2005»
  • 2007 – компания вошла в топ-10 лидеров мебельного производства России
  • 2010 – Награда «За лучшую линию современной модульной мебели»
  • 2013 – фирма вошла в топ-5 самых развивающихся мебельных компаний России
  • 2017 – удалось получить высшую категорию А+ экологического рейтинга

Зная, где взять актуальный купон на скидку Лазурит, мебель купить можно выгодно и с удобной доставкой прямо на дом. А при необходимости получить помощь в выборе дивана или стенки консультанты магазина Лазурит помогут вам в онлайн-режиме. Берите сервис BeriBuy на заметку, если цените и планируете экономные покупки!

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