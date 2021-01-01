Промокоды Лазурит (Lazurit) и купоны | Ноябрь 2021
Промокод Лазурит: качественная мебель по оптимальным ценам
Уютный диван, практичный шкаф-купе или комплект мебели для детской комнаты – мебельный онлайн-магазин Лазурит готов помочь каждому покупателю найти идеальное решение по доступной цене. Более 50 тысяч заказов делается здесь за месяц, при этом компания активно расширяет сервис и работает только с ведущими отечественными и зарубежными поставщиками.
Об истории компании
Торговый дом «Лазурит» был основан в 1992 году, начав с производства корпусной мебели. В 1996 году в Калининграде открылся первый розничный салон, а уже к 2010 году количество салонов достигло 500 точек. В 2013 году запустился крупный интернет-магазин мебели Лазурит и с этого момента ассортимент компании постоянно расширялся. К 2021 году задействовано более 120 тысяч квадратных метров торговых площадей в 170 городах.
Сегодня каталог содержит в себе все необходимое для любого дома:
- Мягкая мебель (диваны, кресла)
- Спальня (кровати, матрасы, прикроватные толики и тумбы)
- Гостиная (шкафы, стенки, тумбы под телевизор)
- Прихожая (вешалки, комоды, обувницы)
- Кухня (гарнитуры, столы, стулья)
- Детская (кровати, шкафы, компьютерные столы)
Где взять промокод на скидку Лазурит
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Достижения и награды компании
История торгового дома Lazurit богата не только широким ассортиментом, но и многочисленными наградами и достижениями. Отметим самые значимые среди них:
- 2005 год – Гран-при в номинации «Лучшая дизайнерская разработка» на выставке «Мебель-2005»
- 2007 – компания вошла в топ-10 лидеров мебельного производства России
- 2010 – Награда «За лучшую линию современной модульной мебели»
- 2013 – фирма вошла в топ-5 самых развивающихся мебельных компаний России
- 2017 – удалось получить высшую категорию А+ экологического рейтинга
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