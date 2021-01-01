Уютный диван, практичный шкаф-купе или комплект мебели для детской комнаты – мебельный онлайн-магазин Лазурит готов помочь каждому покупателю найти идеальное решение по доступной цене. Более 50 тысяч заказов делается здесь за месяц, при этом компания активно расширяет сервис и работает только с ведущими отечественными и зарубежными поставщиками.

Об истории компании

Торговый дом «Лазурит» был основан в 1992 году, начав с производства корпусной мебели. В 1996 году в Калининграде открылся первый розничный салон, а уже к 2010 году количество салонов достигло 500 точек. В 2013 году запустился крупный интернет-магазин мебели Лазурит и с этого момента ассортимент компании постоянно расширялся. К 2021 году задействовано более 120 тысяч квадратных метров торговых площадей в 170 городах.

Сегодня каталог содержит в себе все необходимое для любого дома:

Мягкая мебель (диваны, кресла)

Спальня (кровати, матрасы, прикроватные толики и тумбы)

Гостиная (шкафы, стенки, тумбы под телевизор)

Прихожая (вешалки, комоды, обувницы)

Кухня (гарнитуры, столы, стулья)

Детская (кровати, шкафы, компьютерные столы)

Где взять промокод на скидку Лазурит

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