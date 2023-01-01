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Промокоды LearnSQL | Май 2023

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Онлайн-школа LearnSQL – это современный подход с актуальной теоретической базой и практикой на реальных проектах. Более 63 направлений для командных и индивидуальных занятий, где вы освоите основные диалекты синтаксиса для работы с любыми данными.

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