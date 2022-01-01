Промокоды Лектариум | Декабрь 2022
Онлайн-школа Лектариум – гарантия успешной подготовки
Выпускные экзамены для ребенка сопровождаются стрессом, страхом и неуверенностью. Поэтому важно для подготовки выбрать профессионалов, которые не только подтянут базовые знания, но и поддержат эмоциональное состояние ребенка. Все это вы найдете в сервисе Лектариум – обучение под руководством высококвалифицированных специалистов на удобной онлайн-площадке и по доступным ценам.
О сервисе
Лектариум помогает детям 5-11 классов по всей стране готовиться к сдаче экзаменов и поступлению в ВУЗ. Команда заранее формирует план занятий, объем сопровождающих конспектов, домашние задания, а также производит контроль по изученному материалу. Это не скучные школьные уроки – все занятия проходят в игровом формате, чтобы школьник проявил интерес самостоятельно и мог полностью погрузиться в процесс.
Выбирая Lectarium, вас ждут лучшие условия:
- Индивидуальный экспертный план занятий и персональный тьютор;
- Опыт работы педагогического состава от 5 лет, прошедшего курсы повышения квалификации;
- Сертифицированное обучение по лицензии Департамента образования;
- Адаптированная IT-площадка.
Ваша экономия по промокодам ждет
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