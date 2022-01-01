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Промокоды Лектариум | Декабрь 2022

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Онлайн-школа Лектариум – гарантия успешной подготовки

Выпускные экзамены для ребенка сопровождаются стрессом, страхом и неуверенностью. Поэтому важно для подготовки выбрать профессионалов, которые не только подтянут базовые знания, но и поддержат эмоциональное состояние ребенка. Все это вы найдете в сервисе Лектариум – обучение под руководством высококвалифицированных специалистов на удобной онлайн-площадке и по доступным ценам.

О сервисе

Лектариум помогает детям 5-11 классов по всей стране готовиться к сдаче экзаменов и поступлению в ВУЗ. Команда заранее формирует план занятий, объем сопровождающих конспектов, домашние задания, а также производит контроль по изученному материалу. Это не скучные школьные уроки – все занятия проходят в игровом формате, чтобы школьник проявил интерес самостоятельно и мог полностью погрузиться в процесс.

Выбирая Lectarium, вас ждут лучшие условия:

  • Индивидуальный экспертный план занятий и персональный тьютор;
  • Опыт работы педагогического состава от 5 лет, прошедшего курсы повышения квалификации;
  • Сертифицированное обучение по лицензии Департамента образования;
  • Адаптированная IT-площадка.

Lectarium.ru онлайн-школа

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