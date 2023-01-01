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Промокоды Ledrus.org | Апрель 2023

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Освещение на любой вкус и цвет

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О компании

Интернет-магазин Ledrus.org более 10 лет предлагает комплексное решение осветительного оборудования. В каталоге свыше 150 тыс. наименований, среди которых есть светодиодные ленты, модули, блоки питания и управления, декорированные модели, люстры, электрокомплектующие и т.д. Ассортимент представлен напрямую от ведущих производителей России, США, Европы, Китая.

Преимущества для клиента в Ledrus:

  • Контроль качества и сертифицированная продукция
  • Быстрая доставка и оперативная обработка заказов
  • Система скидок и промокоды Ledrus.org
  • Индивидуальное обслуживание

Ledrus.org интернет-магазин освещения

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