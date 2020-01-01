Промокоды Ле Мурр | Ноябрь 2020
О бренде Ле Мурр
ЛеМурр – старейшая сеть зоомагазинов в России. Она открылась еще в 1996 году. Сегодня их точки работают в 43 городах РФ.
ЛеМурр первым начал работать по принципу супермаркета. Покупатели могут сами изучить состав или пощупать товар. Если у них возникнут вопросы, на помощь придет консультант.
Преимущества компании
- Низкие цены. Из-за количества магазинов сеть закупает товары крупным оптом. Благодаря этому она держит цены на доступном уровне;
- Высокое качество. Компания напрямую сотрудничает с лучшими брендами кормов, аксессуаров, одежды;
- Ассортимент. В магазине вы найдете все самые популярные товары, а также любые заметные новинки на рынке;
- Скидки. Есть бонусы и раздел с акциями. Здесь постоянно проводятся распродажи;
- Большое количество магазинов. Вы в любой момент можете заказать товары на сайте. Если хотите забрать их сами, на выбор есть несколько пунктов самовывоза и розничные точки продаж.
Промокоды Lemurrr
Цены на сайте легко сделать еще ниже. Для этого воспользуйтесь промокодом Лемур, который даст скидку или бонус к покупке.
Код купона вводят при оформлении заказа, уже в корзине. Чтобы получить его зайдите на сайт БериБай и посмотрите подборку актуальных предложений.
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