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Промокоды Ле Мурр | Ноябрь 2020

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О бренде Ле Мурр

ЛеМурр – старейшая сеть зоомагазинов в России. Она открылась еще в 1996 году. Сегодня их точки работают в 43 городах РФ.


Интернет-магазин lemurrr

 

 

ЛеМурр первым начал работать по принципу супермаркета. Покупатели могут сами изучить состав или пощупать товар. Если у них возникнут вопросы, на помощь придет консультант.

 

 

 

Преимущества компании

 

  • Низкие цены. Из-за количества магазинов сеть закупает товары крупным оптом. Благодаря этому она держит цены на доступном уровне;

  • Высокое качество. Компания напрямую сотрудничает с лучшими брендами кормов, аксессуаров, одежды;



    •  
  • Ассортимент. В магазине вы найдете все самые популярные товары, а также любые заметные новинки на рынке;



    •  
  • Скидки. Есть бонусы и раздел с акциями. Здесь постоянно проводятся распродажи;



    •  
  • Большое количество магазинов. Вы в любой момент можете заказать товары на сайте. Если хотите забрать их сами, на выбор есть несколько пунктов самовывоза и розничные точки продаж.

Промокоды Lemurrr

Цены на сайте легко сделать еще ниже. Для этого воспользуйтесь промокодом Лемур, который даст скидку или бонус к покупке.

 

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