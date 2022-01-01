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Промокоды Лента Онлайн | Август 2022

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Лента Онлайн: доставка любимых продуктов на дом

Для существенной экономии времени можно отказаться от изнуряющих походов по магазинам и доверить этот вопрос сервису Лента - доставка продуктов на дом осуществляется прямо из гипермаркета! Просто выбирайте все самое нужное на сайте, оформляйте заказ, использовав промокод Ленточка для получения скидок – и продуктовый набор вскоре окажется у вас дома.

О компании и ассортименте

С большой семьей приходится тратить немало времени на поиск и покупку всего необходимого для домашних обедов и ужинов. Если свободное время хочется посвятить себе, вам точно пригодится Лента Онлайн – магазин с быстрым привозом продуктов и бытовых товаров из гипермаркета прямо на дом. Сервис был запущен в 2019 году, позиционируя себя как экспресс-доставка.

Ранее сервис назывался Ленточка, компания доставляет полный спектр продуктов из наличия – молочная и мясная продукция, бакалея и сладости, хозтовары, зоотовары, канцелярские мелочи и многое другое. Оформление заказа возможно двумя способами – прямо на сайте либо через мобильное приложение компании. В двух случаях возможно использовать промокод Лента на 3 заказа – они будут привезены бесплатно!

Среди главных преимуществ сервиса для покупателей:

  • Бесплатная доставка трех первых заказов
  • Возможность выбора любых товаров из ассортимента гипермаркета
  • Курьер донесет сумки прямо до дверей
  • Постоянные акции и скидки
  • Программа лояльности для держателей карты Lenta

Лента доставка продуктов на дом

Программа лояльности для покупателей

Все обладатели карты Lenta пользуются особыми условиями на доставку товаров. За покупки в любимых категориях вы получаете 5% бонусными баллами, также за покупки выдаются электронные фишки, которые можно тратить на приобретение эксклюзивных товаров от компании. Дополнительно участники программы лояльности получают регулярные выгодные предложения со скидками от партнеров. Получить карту можно как в розничных гипермаркетах, так и оформить ее прямо на сайте или в мобильном приложении абсолютно бесплатно. Также Ленточка, доставка продуктов, предлагает участникам клуба лояльности выгодную скидку 15% в день рождения (2 дня до и 5 дней после) и гарантированную скидку 5% практически на весь ассортимент!

Где искать действующие промокоды Лента Онлайн

Не забудьте о возможности использовать на сайте Лента Онлайн промокод на скидку. Он представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которая указывается в корзине при оформлении заявки, перед оплатой. Поскольку все комбинации обычно имеют короткий срок действия, ищите для магазина Лента купоны на скидку, которые точно работают, в каталоге надежного сервиса BeriBuy.

Скопировав наиболее интересный купон, просто укажите его в корзине в специальной строке и наслаждайтесь полученной экономией! На BeriBuy вы найдете для магазина Лента промокод на первый заказ продуктов и актуальные коды для постоянных покупателей – пользоваться подобными промокодами можно при каждой вашей покупке! Ваша скидка на заказ Лента Онлайн уже ждет, не упустите шанс ей воспользоваться, взяв сервис BeriBuy на вооружение!

Купоны Лента

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