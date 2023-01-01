Промокоды Леруа Мерлен | Январь 2023
Леруа Мерлен: интернет-магазин товаров для дома и ремонта
Планируя освежить интерьер, сделать ремонт в квартире или с нуля строить дом, не обойтись без качественных инструментов и стройматериалов. Приобрести их можно через строительный магазин Leroymerlin с доставкой на дом.
О компании
Leroymerlin.ru – интернет-магазин и крупная французская компания-ритейлер международного уровня, в которой представлен ассортимент продукции для строительства, обустройства и декора жилья, техника и предметы для сада и дачи. История компании началась в 1923 году с небольшого семейного бизнеса Розы Мерлен и Адольфа Леруа. Сегодня гипермаркет входит в группу GROUPE ADEO, занимающую первое место в Европе по количеству продаж в строительно-ремонтном сегменте. На рынок России организация вышла в 2004 году, первый магазин был открыт в Московской области.
Компания отличается следующими преимуществами для покупателей:
- В ассортименте представлены разные ценовые сегменты, от эконом-класса до премиум
- Удобный возврат в течение 100 дней, а для владельцев сервисных карт – 365 дней
- Товары как от мировых производителей, так и 16 собственных торговых марок
- Широкий сервис: услуги резки стекла и дерева, 3D-дизайна, установки с выездом и др.
Что дает сервисная карта магазина
Покупатели Леруа Мерлен могут оформить сервисную карту компании в виртуальном формате. Ее обладателям онлайн-магазин дает следующие преимущества:
- Возврат товаров собственного производства в течение двух лет даже без чека
- Сохранение всей истории совершаемых покупок в личном кабинете
- Расширенный гарантийный срок 2 года на установку сплит-систем, кухонь и дверей
- Ускорение оформления заказов и доставки за счет того, что вся информация о клиенте сохраняется в базе
Достаточно один раз создать виртуальную карту и затем совершать покупки через свой личный кабинет, чтобы пользоваться данными привилегиями.
Как использовать промокод Леруа Мерлен
Планируя впервые совершить покупки в данном онлайн-маркете, подберите и используйте промокоды Леруа Мерлен на первый заказ. Найти их удобнее всего на проверенном сервисе-агрегаторе промокодов BeriBuy: здесь же есть и масса купонов для постоянных покупателей, предпочитающих оформлять заказ в Леруа Мерлен через интернет. Пользоваться такими купонами несложно: необходимо скопировать понравившийся промокод на сайте BeriBuy и указать в корзине Леруа Мерлен купон на первую покупку или на повторную в специальном поле. Как только сумма уменьшится и появится информация о том, что промокод успешно активирован – можно приступать к оплате и завершению вашего заказа.
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