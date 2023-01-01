Leroymerlin.ru – интернет-магазин и крупная французская компания-ритейлер международного уровня, в которой представлен ассортимент продукции для строительства, обустройства и декора жилья, техника и предметы для сада и дачи. История компании началась в 1923 году с небольшого семейного бизнеса Розы Мерлен и Адольфа Леруа. Сегодня гипермаркет входит в группу GROUPE ADEO, занимающую первое место в Европе по количеству продаж в строительно-ремонтном сегменте. На рынок России организация вышла в 2004 году, первый магазин был открыт в Московской области.

Планируя освежить интерьер, сделать ремонт в квартире или с нуля строить дом, не обойтись без качественных инструментов и стройматериалов. Приобрести их можно через строительный магазин Leroymerlin с доставкой на дом.

Как использовать промокод Леруа Мерлен

Планируя впервые совершить покупки в данном онлайн-маркете, подберите и используйте промокоды Леруа Мерлен на первый заказ. Найти их удобнее всего на проверенном сервисе-агрегаторе промокодов BeriBuy: здесь же есть и масса купонов для постоянных покупателей, предпочитающих оформлять заказ в Леруа Мерлен через интернет. Пользоваться такими купонами несложно: необходимо скопировать понравившийся промокод на сайте BeriBuy и указать в корзине Леруа Мерлен купон на первую покупку или на повторную в специальном поле. Как только сумма уменьшится и появится информация о том, что промокод успешно активирован – можно приступать к оплате и завершению вашего заказа.