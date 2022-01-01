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Промокоды Мир Танков | Декабрь 2022

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Промокоды Мир танков: действительно захватывающий экшен

Мир танков Леста гейм - это отличная возможность не только приятно провести свободное время, но и узнать много нового и интересного о советской коллекции бронетехники и стратегиях ведения настоящих боевых сражений!

Все особенности игры

Мир танков Lesta games представляет собой многопользовательскую онлайн-игру в жанре экшен, главная тематика которой – бронированные машины 20-го века. Игра была выпущена в августе 2010 года российской компанией Lesta games, изначально имея только русскоязычную версию – но через год ее уже локализовали и для Европы. Игроки получают в свое распоряжение 30 различных карт для проведения сражений, которые соответствует настоящим местам времен Второй мировой войны. Портал игры Мир танков – это огромный выбор из техники 11-ти наций и 600 единиц, каждая машина продумана до мелочей: графика создавалась на основе исторических чертежей. В игре Мир танков премиум-магазин позволяет приобретать особые улучшения для техники и прочие бонусы, особенно, если использовать бонус коды для World of tanks.

Отметим главные плюсы игрового процесса:

  • Возможность играть как в одиночку, так и в командных сражениях
  • Максимальная реалистичность и вдумчивый геймплей
  • Высокое качество изображения и минимальные системные требования
  • Проведение собственных марафонов или участие в сетевых марафонах.

Мир Танков премиум-магазин

Награды и премии

Многопользовательская онлайн-игра от Леста World of tanks так полюбилась игровому сообществу, что неоднократно удостаивалась наград и номинаций:

  • Лучшая ММО-2012 в премии Golden Joystick Awards
  • Лучшая онлайн-игра 2013 в премии Golden Joystick Awards
  • Лучшая онлайн-игра, в которую все еще играют (2017-2018)

Также компания Леста установила два мировых рекорда – уже в 2011 году был установлен рекорд по одновременному пребыванию игроков на одном сервере (91331 человек), а чуть позже игра побила собственную отметку – одновременно были зафиксированы 1114337 пользователей).

Как использовать промокоды Леста Мир танков

Актуальные промокоды World of tanks представляют собой буквенно-цифровые комбинации с ограниченным сроком действия. Если указать такие промокоды WOT при оплате доступа, вы сможете получить выгодную скидку или бонусы, которые принимает внутриигровой магазин. Пользоваться подобными купонами можно при каждой новой оплате.

Ищите действующие купоны Мир танков в каталоге проверенной платформы-агрегатора промокодов BeriBuy. Здесь всего за пару минут. Можно найти код Lesta games WOT, пользоваться которым не составит труда: просто скопируйте его и укажите на сайте игры перед совершением оплаты. С промокодами от BeriBuy экономить просто, а играть онлайн – максимально выгодно!

Купоны Мир Танков

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