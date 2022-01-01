Промокоды Мир Танков | Декабрь 2022
Промокоды Мир танков: действительно захватывающий экшен
Мир танков Леста гейм - это отличная возможность не только приятно провести свободное время, но и узнать много нового и интересного о советской коллекции бронетехники и стратегиях ведения настоящих боевых сражений!
Все особенности игры
Мир танков Lesta games представляет собой многопользовательскую онлайн-игру в жанре экшен, главная тематика которой – бронированные машины 20-го века. Игра была выпущена в августе 2010 года российской компанией Lesta games, изначально имея только русскоязычную версию – но через год ее уже локализовали и для Европы. Игроки получают в свое распоряжение 30 различных карт для проведения сражений, которые соответствует настоящим местам времен Второй мировой войны. Портал игры Мир танков – это огромный выбор из техники 11-ти наций и 600 единиц, каждая машина продумана до мелочей: графика создавалась на основе исторических чертежей. В игре Мир танков премиум-магазин позволяет приобретать особые улучшения для техники и прочие бонусы, особенно, если использовать бонус коды для World of tanks.
Отметим главные плюсы игрового процесса:
- Возможность играть как в одиночку, так и в командных сражениях
- Максимальная реалистичность и вдумчивый геймплей
- Высокое качество изображения и минимальные системные требования
- Проведение собственных марафонов или участие в сетевых марафонах.
Награды и премии
Многопользовательская онлайн-игра от Леста World of tanks так полюбилась игровому сообществу, что неоднократно удостаивалась наград и номинаций:
- Лучшая ММО-2012 в премии Golden Joystick Awards
- Лучшая онлайн-игра 2013 в премии Golden Joystick Awards
- Лучшая онлайн-игра, в которую все еще играют (2017-2018)
Также компания Леста установила два мировых рекорда – уже в 2011 году был установлен рекорд по одновременному пребыванию игроков на одном сервере (91331 человек), а чуть позже игра побила собственную отметку – одновременно были зафиксированы 1114337 пользователей).
Как использовать промокоды Леста Мир танков
Актуальные промокоды World of tanks представляют собой буквенно-цифровые комбинации с ограниченным сроком действия. Если указать такие промокоды WOT при оплате доступа, вы сможете получить выгодную скидку или бонусы, которые принимает внутриигровой магазин. Пользоваться подобными купонами можно при каждой новой оплате.
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