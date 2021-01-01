При заказе от 699 руб пицца 23 см на традиционном тесте 1 из 8 на выбор в подарок: Сырная, ... Подробнее > Маргарита, Вегетарианская, Мексиканская, Гавайская, Пепперони, Ветчина и грибы, Цыпленок Барбекю. ГЕО:Домодедово, Электросталь, Троицк, Щербинка, Пенза, Новокузнецк, Иваново < Скрыть

Открыть Скидка 36% на заказ с доставкой! Осталось: 3 дня Показать код ****** ******