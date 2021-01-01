Промокоды BeFit | Январь 2021
О магазине BeFit, или где заказать готовые рационы на дом
Крупный сервис доставки здорового питания БиФит предлагает всегда свежее питание с разнообразным рационом на каждую неделю. Это не только отличная экономия времени, но и средств – если вовремя найти и активировать купон на скидку для BeFit.
История появления компании
Впервые доставка готовых блюд BeFit запустилась в 2016 году. Создатели компании Михаил Немцан и Анастасия Грашкина были настолько загружены текущими проектами, что ощутили острую нехватку времени на приготовление домашней еды. Так родилась идея запустить службу здорового питания с доставкой на дом.
В ассортименте фирмы действуют разнообразные программы на любой вкус:
- Light и Extralight для сброса веса
- Normal и Balance для поддержания формы
- Веганская и вегетарианская диеты
- Рыбная диета, программа для очищения организма и др.
Что дает промокод BeFit
Промокод для службы вкусных рационов БиФит – это уникальная комбинация символов, при активации которой во время оформления заказа клиент может получить хорошие скидки. Это может быть как скидка в виде процента от суммы заказа, так и фиксированная сумма (например, минус 500 рублей на правильное питание с доставкой на дом).
Акции и распродажи – выгода вдвойне
Скидочные промокоды – не единственный бонус от компании BeFit. Заглянув в раздел «акции» на сайте, можно получить дополнительные скидки от сервиса доставки еды на неделю. Так например, компания готова подарить снижение цены при заказе рациона на 2 недели или на месяц. А постоянные клиенты оценят возможность заказывать диетическое питание и копить бонусные баллы – за отзывы и рекомендации сервиса друзьям. Баллы равняются рублям и ими можно оплачивать любую заказываемую в последующем еду при накоплении бонусов на сумму от 1000.
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