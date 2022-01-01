Промокоды Летик (Letique) | Июнь 2022
Letique cosmetics: интернет-магазин для вашей красоты
Обеспечить своей коже бережный уход, питание и увлажнение поможет косметика Letique cosmetics. Известная марка завоевала доверие сотен тысяч покупателей!
О компании
Производитель бренда – популярный блогер Валерия Чекалина. С командой профессиональных косметологов создана продукция, обеспечивающая эффективный уход и на основе исключительно натуральных ингредиентов.
Интернет-магазин Летик косметик предлагает следующий ассортимент:
- Товары для лица, тела и волос
- Антицеллюлитные средства
- Аксессуары (кисти, массажные щетки)
- Мужская линейка
- Эффективные комплексы и др.
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