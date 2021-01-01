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Промокоды Level Kitchen (Левел Китчен) | Февраль 2021

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Нужно ли искать промокод Level Kitchen: кратко о ваших выгодах

Для похудения, набора массы или здорового образа жизни важен правильно подобранный рацион питания. Чтобы экономить время и силы, стоит доверить приготовление полезного питания на каждый день профессионалам. Компания Level Kitchen готова предложить клиентам блюда по авторским рецептам, а использовав для Левел китчен промокод, можно еще и получить хорошую скидку на заказ.

Как была организована данная компания

Сооснователем бренда Левел Китчен является Денис Гусев, первым в России, выигравшим турнир IFBB Pro League. Компания была создана как часть крупного холдинга Perfomance Group, взяв за основу идею приготовления полезного питания по авторским рецептам команды диетологов.

бренд Левел Китчен

Сегодня Левел Китчен - доставка еды с собственным производством площадью 5 тысяч квадратных метров и 350 пунктуальными курьерами. Сервис может предложить на выбор программы для снижения, набора массы или поддержания текущей формы. Доступны варианты заказа меню на период от 2 до 30 дней.

Что может дать промокод на скидку

Чтобы поддерживать интерес и лояльность клиентов, компания Level Kitchen активно участвует в программе промокодов. Комбинации из букв и цифр, которые указываются при онлайн-заказе питания перед моментом оплаты, являются стимулирующими и предоставляются бесплатно, а подбирать их лучше всего на проверенных площадках-агрегаторах промокодов.

левел китчен промокод

Любой купон обычно имеет короткий срок действия, поэтому искать и активировать его нужно непосредственно перед совершением вашего заказа. В поисках комбинации обратите внимание, что они могут давать разные бонусы:

  • Скидка на заказ (в виде фиксированной суммы или процента от суммы заказа)
  • Бесплатная доставка
  • Подарок к заказу

Также данная доставка здоровой еды часто предоставляет промокод на первый заказ, так новые клиенты могут познакомиться с идеальными блюдами от компании по сниженному прайсу.

Крупные факты о популярной доставке

Помимо того, что в Левел Китчен скидки позволяют экономить хорошие суммы, питаясь при этом правильно и разнообразно, компания радует и другими приятными фактами. Так например, данная доставка является партнером совместного предприятия между Сбербанком и Mail.ru Group, активно участвуя в развитии цифровых технологий для рынка продуктов питания.

За время существования бренд обслужил свыше 120 тысяч клиентов, среди которых – крупные нутрициологи и консультанты по питанию, популярные блогеры и телеведущие.

Еще один приятный факт – в Level Kitchen акции устраиваются с хорошей периодичностью, а постоянные клиенты уже пользуются программой лояльности. За каждого приглашенного друга, совершившего заказ готовых рационов, пользователь программы получает 500 бонусов, которыми в дальнейшем можно пользоваться при оплате своих следующих заказов блюд.

программа лояльности

Если же вы планируете поиск подарка для человека, следящего за своим рационом питания, в Левел Китчен можно приобрести подарочный сертификат на вкусные блюда с доставкой. Достаточно выбрать прямо на сайте любой необходимый рацион питания и оформить его в виде брендированного сертификата.

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