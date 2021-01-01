Для похудения, набора массы или здорового образа жизни важен правильно подобранный рацион питания. Чтобы экономить время и силы, стоит доверить приготовление полезного питания на каждый день профессионалам. Компания Level Kitchen готова предложить клиентам блюда по авторским рецептам, а использовав для Левел китчен промокод, можно еще и получить хорошую скидку на заказ.

Как была организована данная компания

Сооснователем бренда Левел Китчен является Денис Гусев, первым в России, выигравшим турнир IFBB Pro League. Компания была создана как часть крупного холдинга Perfomance Group, взяв за основу идею приготовления полезного питания по авторским рецептам команды диетологов.

Сегодня Левел Китчен - доставка еды с собственным производством площадью 5 тысяч квадратных метров и 350 пунктуальными курьерами. Сервис может предложить на выбор программы для снижения, набора массы или поддержания текущей формы. Доступны варианты заказа меню на период от 2 до 30 дней.

Что может дать промокод на скидку

Чтобы поддерживать интерес и лояльность клиентов, компания Level Kitchen активно участвует в программе промокодов. Комбинации из букв и цифр, которые указываются при онлайн-заказе питания перед моментом оплаты, являются стимулирующими и предоставляются бесплатно, а подбирать их лучше всего на проверенных площадках-агрегаторах промокодов.

Любой купон обычно имеет короткий срок действия, поэтому искать и активировать его нужно непосредственно перед совершением вашего заказа. В поисках комбинации обратите внимание, что они могут давать разные бонусы:

Скидка на заказ (в виде фиксированной суммы или процента от суммы заказа)

Бесплатная доставка

Подарок к заказу

Также данная доставка здоровой еды часто предоставляет промокод на первый заказ, так новые клиенты могут познакомиться с идеальными блюдами от компании по сниженному прайсу.

Крупные факты о популярной доставке

Помимо того, что в Левел Китчен скидки позволяют экономить хорошие суммы, питаясь при этом правильно и разнообразно, компания радует и другими приятными фактами. Так например, данная доставка является партнером совместного предприятия между Сбербанком и Mail.ru Group, активно участвуя в развитии цифровых технологий для рынка продуктов питания.

За время существования бренд обслужил свыше 120 тысяч клиентов, среди которых – крупные нутрициологи и консультанты по питанию, популярные блогеры и телеведущие.

Еще один приятный факт – в Level Kitchen акции устраиваются с хорошей периодичностью, а постоянные клиенты уже пользуются программой лояльности. За каждого приглашенного друга, совершившего заказ готовых рационов, пользователь программы получает 500 бонусов, которыми в дальнейшем можно пользоваться при оплате своих следующих заказов блюд.