Устали работать в найме и хотите попробовать себя в новом направлении? Обратите внимание на курсы веб-дизайна с нуля. Это не только интересная профессия, но и достаточно прибыльная. Веб-дизайнер и UX-специалист — востребованные профессии в IT. А это значит, у вас всегда будут клиенты и заказы. Пройти обучение на программиста, тестировщика или IT-специалиста можно в школе LevelUP.

О компании

LevelUP предлагает широкий спектр обучающих программ и курсов в области информационных технологий. Фирма развивается в этой сфере с 2012 года. Она организует обучение по различным направлениям, включая веб-разработку, программирование, аналитику данных, кибербезопасность и многое другое. Также она сотрудничает с опытными преподавателями и экспертами, чтобы обеспечить студентам качественное образование и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в сфере IT. Обучающие программы ориентированы на практическое применение знаний и подготовку к реальным профессиональным вызовам в современной индустрии информационных технологий.

О программе «UX/UI-дизайнер»

Вы освоите сразу три важных аспекта одной профессии: дизайн интерфейсов, пользовательский опыт, основы программирования и основы верстки. Курс UI-дизайнер подготовит вас к карьере веб-дизайнера с акцентом на UX, ключевую составляющую современных цифровых продуктов.

Вы станете квалифицированным специалистом, готовыми к работе в сфере UX/UI-дизайна. После завершения обучения в вашем портфолио будет реальный проект, который продемонстрирует полный цикл разработки — от концепции до воплощения. Это поможет при устройстве на работу.

Благодаря программе вы научитесь: