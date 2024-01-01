Промокоды Левел АП | Июнь 2024
От 17 000р/мес на программу "UX/UI-дизайнер" с готовым проектом в портфолио
Получите востребованную профессию и освойте навыки UX и UI всего за 4 месяца
Figma, Zeplin, CODE: обучение работе в дизайнерских программах с нуля
Практика на реальных дизайнерских проектах + именной сертификат
Промокоды LevelUP — творчество без границ
Устали работать в найме и хотите попробовать себя в новом направлении? Обратите внимание на курсы веб-дизайна с нуля. Это не только интересная профессия, но и достаточно прибыльная. Веб-дизайнер и UX-специалист — востребованные профессии в IT. А это значит, у вас всегда будут клиенты и заказы. Пройти обучение на программиста, тестировщика или IT-специалиста можно в школе LevelUP.
О компании
LevelUP предлагает широкий спектр обучающих программ и курсов в области информационных технологий. Фирма развивается в этой сфере с 2012 года. Она организует обучение по различным направлениям, включая веб-разработку, программирование, аналитику данных, кибербезопасность и многое другое. Также она сотрудничает с опытными преподавателями и экспертами, чтобы обеспечить студентам качественное образование и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в сфере IT. Обучающие программы ориентированы на практическое применение знаний и подготовку к реальным профессиональным вызовам в современной индустрии информационных технологий.
О программе «UX/UI-дизайнер»
Вы освоите сразу три важных аспекта одной профессии: дизайн интерфейсов, пользовательский опыт, основы программирования и основы верстки. Курс UI-дизайнер подготовит вас к карьере веб-дизайнера с акцентом на UX, ключевую составляющую современных цифровых продуктов.
Вы станете квалифицированным специалистом, готовыми к работе в сфере UX/UI-дизайна. После завершения обучения в вашем портфолио будет реальный проект, который продемонстрирует полный цикл разработки — от концепции до воплощения. Это поможет при устройстве на работу.
Благодаря программе вы научитесь:
- Применять методики для точного определения потребностей пользователей.
- Разрабатывать на основе данных, а не только визуальных предпочтений.
- Формировать персоны и сценарии использования продукта для создания эффективных решений.
- Проводить аудит и тестирование юзабилити для повышения удобства использования сайтов.
- Улучшать пользовательские характеристики уже существующих сайтов.
- Узнаете, как работать в Фигме.
Промокоды LevelUP — не бойтесь пробовать новое
В современном мире каждый день появляются новые возможности. Дистанционное обучение в LevelUP поможет вам успевать за развитием информационных технологий. В школе вас ждет поддержка в трудоустройстве и наставничество от опытных профессионалов, реальные проекты и кейсы для закрепления знаний, а также онлайн и офлайн форматы для удобства студентов. Промокоды Левел АП регулярно размещаются на сайте промокодов BeriBuy. Чтобы приобрести курс «UX/UI-дизайнер» по выгодной цене, обязательно используйте купон на скидку при оплате.
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