Промокоды Level One | 27 Апреля 2022
Level One: чему учиться в новом мире – только актуальные темы
В нашей новой реальности важно уметь работать над собой, развивать критическое мышление, знать больше об истории, религии и философии. Самые актуальные тематики, способные помочь в развитии и совершенствовании, ждут вас на сайте компании Level One.
О платформе
Левел Ван позиционирует себя как образовательная платформа про темы, которые меняют жизнь. Здесь можно просматривать видеозаписи, а также выбирать вебинары или курсы по таким направлениям, как забота о себе, устройство мира, история, религия, психология, кино, финансы и многое другое. Отдельно стоит упомянуть наличие онлайн-практикумов: в игровом формате, через практические занятия и понятные тесты, вы сможете быстро прокачать свои познания в области науки и культуры.
Среди ключевых достоинств образовательной платформы:
- Более 23 тысяч лекций и практикумов
- В день – до 10 разных вебинаров на выбор
- Средний рейтинг лекций – 4,9 из 5
- В Level One курсы проводят лекторы – топовые эксперты и дипломированные специалисты
Среди наиболее популярных курсов – «Ключ к памяти: как запомнить всё». Всего за 4500 рублей можно пройти насыщенный курс, который поможет научиться не забывать имена и даты, обходясь без записной книжки, а также начать легко учиться и готовиться к выступлениям.
Тренажеры дня от Level One
Если вы хотите бесплатно прокачать свой цветовой вкус или насмотренность, научиться различать художников, палитры или архитектурные стили, на помощь придут бесплатные тренажеры от Левел Ван. Вам достаточно смотреть на изображения и отвечать на простые вопросы, всего за 5 минут можно начать отличать почерк того или иного художника, либо целый стиль живописи. За участие в бесплатных тренажерах компания дарит приятный подарок: если на протяжении недели не пропустить ни одного дня тренировок, можно получить в качестве презента бесплатное онлайн-обучение по искусству в формате практикума.
Можно ли получить скидку – применяем промокод Level One
Перед тем, как оплачивать выбранные курсы или вебинары, стоит присмотреть скидочный промокод Levelvan. Секретная комбинация символов поможет отлично сэкономить – искать ее проще всего на специальном сервисе BeriBuy. Поскольку все промокоды ограничены по сроку действия, на BeriBuy они обновляются каждый день. Пользователю достаточно зайти на сайт, скопировать интересный купон на скидку и вставить его в корзине школы Левел Ван перед оплатой. Использовать подобный промокод Левел Ван можно при каждом новом заказе, поэтому сайт BeriBuy стоит взять на заметку!
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