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Levi's: интернет-магазин лучших джинсов

Стильные и практичные, джинсы давно заняли место в базовом гардеробе как мужчин, так и женщин. Первой маркой, выпустившей джинсы, стала американская компания Levis. Сегодня бренд продолжает отличаться стабильным качеством, а также предоставляет различные купоны для получения скидок и множества других полезных бонусов.

Об истории бренда

История марки началась в 1853 году, когда Ливай Штраусс приехал в Сан-Франциско с разными товарами на продажу, включая парусину. Из нее Штраусс заказал у портного пошив штанов, которые мгновенно раскупили местные рабочие. Тогда бизнесмен закупил паруса у 700 кораблей и открыл производство штанов Levi Strauss & Со. В 1872 году партнер Штраусса Джейкоб Дэвис предложил закреплять карманы на штанах металлическими заклепками и через год запатентовал подобную идею. Стабильное производство обзавелось собственным лейблом с двумя лошадьми в 1886 году. В 1920 году появились первые джинсы, похожие на современные.

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Сегодня в ассортименте интернет-магазина Левис можно найти не только проверенные временем джинсы, но и множество другой одежды:

  • Рубашки, футболки, худи и свитеры
  • Платья, комбинезоны, джинсовые куртки
  • Нижнее белье и носки
  • Верхняя одежда
  • Обувь, сумки и аксессуары

Как применять промокод Levis

Возможность использовать в магазине Levis промокод на скидку – отличный шанс как для постоянных, так и для новых покупателей, чтобы неплохо сэкономить. Промокод Левайс представляет собой буквенно-цифровую комбинацию с коротким сроком действия, которую необходимо активировать во время онлайн-заказа.

Промокод может дать скидку в виде конкретной суммы (например, скидки 500 рублей на покупку) или в виде процента от общей суммы покупки. Также существуют промокоды на бесплатную доставку, на участие в закрытых акциях, есть даже специальный промокод на первый заказ – для новых покупателей это удобная возможность для знакомства с продукцией бренда по сниженной стоимости.

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Активация промокода проста: его можно найти и скопировать на специальном и безопасном сайте БериБай. Далее, добавив в корзину магазина Levis нужную вам одежду, справа понадобится найти серую строку «Промокод» и вставить туда скопированный купон. Как только покупатель нажмет на стрелку справа от купона, он активируется и сумма к оплате сразу же поменяется – либо появится информация о подарках и прочих бонусах. Часть промокодов может использоваться без ограничений, для активации других нужно соблюсти некоторые условия, указанные в описании к промокоду. Например, покупка одежды на определенную сумму.

Интересные факты о бренде Levis

Левис – интернет-магазин женской одежды и одежды для мужчин, отличающийся богатой историей бренда. Вот лишь малая часть интересных фактов о компании, накопившихся за время ее существования:

  • В первой модели джинсов не было петель под ремень – их подразумевалось носить только с подтяжками
  • Фирма устраивала в 1986 году особый аукцион для противодействия СПИДу. В качестве лотов использовалась одежда с декором от крупных дизайнеров вроде Ив Сен Лорана.
  • Основатель бренда Леви Страусс сам ни разу не носил джинсы
  • Levis переработал примерно 25 тысяч джинсов и выполнил из них теплоизоляцию в штаб-квартире
  • Бренд являлся официальным спонсором Олимпийских игр в 1980 и 1984 годах
  • В 60-х годах компания выпустила специальную модель джинсов Shrink to Fits для любителей подбирать их на несколько сантиметров длиннее, чтобы можно было их подвернуть

Регулярные скидки и акции Levis

Помимо скидочных промокодов, покупатели могут получить дополнительную выгоду, покупая одежду из специального разделе «Распродажа» на сайте интернет-магазина Левис. Для удобства товары со скидками поделены на мужскую и женскую категории, внутри которых можно просмотреть как все предложения, так и отдельно джинсы, рубашки, худи и другую одежду. Также узнавать о текущих скидках можно при помощи рассылки – для этого достаточно в специальной форме на сайте оставить свою электронную почту.

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Бережное использование ресурсов

Компания Левис активно продвигает осознанные покупки, которые помогут дольше сберечь окружающую среду. Также Levis регулярно использует инновации в пошиве одежды, изменяет материалы, чтобы производить меньше отходов. Из последних инноваций – котонизированная конопля в качестве материала для одежды, технология экономии воды Water Less. В 2020 году компания открыла магазин SecondHand, предлагая клиентам винтажные варианты одежды и продлить срок использования вещей. Подобная экологическая ответственность помогла бренду повторно использовать и переработать около 9,6 млрд литров воды, сэкономить около 4,2 млрд воды, получить примерно 75% хлопка из экологически ответственных источников. Более 65% всех изделий отшивается на заводах с программами оптимального труда для рабочих

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Зная, когда интернет-магазин Левайс устраивает распродажи и где найти выгодные скидочные промокоды, можно сделать свои покупки от данного бренда в разы дешевле. Подбирайте идеальные джинсы Levis или любую другую одежду, с экономным и практичным подходом!

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