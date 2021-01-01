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Промокоды LEX (Лекс) | Январь 2021

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Промокоды LEX: выгодная покупка техники для кухни

Бренд бытовой техники для кухни Лекс удивляет обилием дизайнов и сочетанием высокого качества с демократичными ценами. А возможность дополнительно применить промокод LEX позволит получить хорошую скидку с первой же вашей покупки в этом магазине.

Об истории развития

Торговая марка LEX появилась на свет в 2005 году, когда в Италии запустился первый завод по производству кухонных вытяжек. Создатели бренда ориентировались на бюджетный сектор, и после активного периода развития в 2008 году фирма появилась в России, а также в Польше и Китае.

лекс бытовая техника интернет магазин

Сегодня интернет-магазин LEX предлагает широкий ассортимент качественной техники соло- и встраиваемого типов:

  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели и духовые шкафы
  • Холодильники и посудомойки
  • Мойки, смесители, посуда
  • Микроволновки

Как использовать скидочный купон

Если акции или распродажа в магазине LEX не ожидаются, но вы планируете сделать заказ – стоит подобрать промокод для получения скидки, бесплатной доставки техники или подарка к покупке. Все актуальные коды можно найти на платформе BeriBuy, пользоваться ими просто. Достаточно просмотреть предложения и скопировать нужный код, а затем перейти к добавлению товаров в корзину. На стадии оформления заказа код вставляется в специальную строку и сумма скорректируется автоматически.

купоны LEX

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