Промокоды LEX (Лекс) | Январь 2021
Промокоды LEX: выгодная покупка техники для кухни
Бренд бытовой техники для кухни Лекс удивляет обилием дизайнов и сочетанием высокого качества с демократичными ценами. А возможность дополнительно применить промокод LEX позволит получить хорошую скидку с первой же вашей покупки в этом магазине.
Об истории развития
Торговая марка LEX появилась на свет в 2005 году, когда в Италии запустился первый завод по производству кухонных вытяжек. Создатели бренда ориентировались на бюджетный сектор, и после активного периода развития в 2008 году фирма появилась в России, а также в Польше и Китае.
Сегодня интернет-магазин LEX предлагает широкий ассортимент качественной техники соло- и встраиваемого типов:
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели и духовые шкафы
- Холодильники и посудомойки
- Мойки, смесители, посуда
- Микроволновки
Как использовать скидочный купон
Если акции или распродажа в магазине LEX не ожидаются, но вы планируете сделать заказ – стоит подобрать промокод для получения скидки, бесплатной доставки техники или подарка к покупке. Все актуальные коды можно найти на платформе BeriBuy, пользоваться ими просто. Достаточно просмотреть предложения и скопировать нужный код, а затем перейти к добавлению товаров в корзину. На стадии оформления заказа код вставляется в специальную строку и сумма скорректируется автоматически.
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