Бренд бытовой техники для кухни Лекс удивляет обилием дизайнов и сочетанием высокого качества с демократичными ценами. А возможность дополнительно применить промокод LEX позволит получить хорошую скидку с первой же вашей покупки в этом магазине.

Об истории развития

Торговая марка LEX появилась на свет в 2005 году, когда в Италии запустился первый завод по производству кухонных вытяжек. Создатели бренда ориентировались на бюджетный сектор, и после активного периода развития в 2008 году фирма появилась в России, а также в Польше и Китае.

Сегодня интернет-магазин LEX предлагает широкий ассортимент качественной техники соло- и встраиваемого типов: