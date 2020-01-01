Крупный интернет-магазин бытовой техники и электроники LG занимает четвертое место в Корее по объемам производства и прибыли. Популярная сеть отличительна не только широким ассортиментом качественной техники для дома и офиса, но и доступными ценами. А если вовремя найти и активировать промокод LG, дополнительно можно получить максимальную скидку или подарок к заказу.

Как появился LG интернет-магазин – экскурс в историю

История бренда начинается в 1947 году с создания маленького предприятия Lak Hui Chemical Industries, изначально продававшего косметику и химию для дома. В 1952 году компания стала первой в Корее выпускать пластмассу, в 1956 – первые трубы ПВХ. В 1958 году фирма получила поддержку президента, и основав дочернее предприятие Goldstar, стала выпускать электротехническую продукцию.

Первыми на рынок вышли корейские вентиляторы, с 61-го года фирма выпускает телефоны, а в 66-м продемонстрировала первый черно-белый телевизор. В 1995 году, после активного периода развития, компания разрослась до группы и стала именоваться LG Group. Сегодня LG ежегодно радует технологическими новинками и по-прежнему является одним из лидеров продаж техники в мире.