Промокоды LG | Декабрь 2020
Выгодный промокод LG: как получить максимальную скидку
Крупный интернет-магазин бытовой техники и электроники LG занимает четвертое место в Корее по объемам производства и прибыли. Популярная сеть отличительна не только широким ассортиментом качественной техники для дома и офиса, но и доступными ценами. А если вовремя найти и активировать промокод LG, дополнительно можно получить максимальную скидку или подарок к заказу.
Как появился LG интернет-магазин – экскурс в историю
История бренда начинается в 1947 году с создания маленького предприятия Lak Hui Chemical Industries, изначально продававшего косметику и химию для дома. В 1952 году компания стала первой в Корее выпускать пластмассу, в 1956 – первые трубы ПВХ. В 1958 году фирма получила поддержку президента, и основав дочернее предприятие Goldstar, стала выпускать электротехническую продукцию.
Первыми на рынок вышли корейские вентиляторы, с 61-го года фирма выпускает телефоны, а в 66-м продемонстрировала первый черно-белый телевизор. В 1995 году, после активного периода развития, компания разрослась до группы и стала именоваться LG Group. Сегодня LG ежегодно радует технологическими новинками и по-прежнему является одним из лидеров продаж техники в мире.
Чем может удивить фирменный магазин LG: обзор ассортимента
В ассортименте маркета LG Electronics можно найти более 50 позиций с разными ценовыми уровнями:
- ТВ, аудио- и видеотехника
- Бытовая техника – от стиральных машин до холодильников и пылесосов
- Смартфоны, компьютеры и игровые мониторы
- Мульти сплит-системы
- Встраиваемая техника, стайлеры, увлажнители воздуха и др.
Кратко о том, как найти и применить промокод лджи
Широкий ассортимент – не единственное преимущество, LG интернет-магазин удивляет и возможностью использовать промокоды. Это комбинация букв и цифр, действующая короткий период и дающая выгодные условия с первой онлайн-покупки. Подобные скидки можно использовать даже во время иной акции или распродаж, таких как Черная пятница и Киберпонедельник.
Просмотреть актуальные промокоды LG на скидку, бесплатную доставку или подарок к заказу можно на площадке BeriBuy. Использовать код просто: достаточно скопировать его, перейти к добавлению товаров в корзину и при оформлении заказа вставить код купона LG в специальную строку. Сумма будет пересчитана автоматически.
Удобные сервисы и полезная информация
Предоставляя промокод LG, интернет-магазин на этом не бросает покупателя. Крупный раздел на сайте «Поддержка» пригодится вам в процессе эксплуатации техники и электроники. Здесь собраны все актуальные руководства пользователя, ПО и прошивки, короткие видеоуроки с установкой или использованием продуктов LG.
Также клиенты оценят быстрый доступ к техподдержке – представители магазина помогут найти сервисный центр или дадут развернутые консультации в чатах Viber и WhatsApp.
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