Во всей одежде Лайм прослеживается единый стиль. Это сдержанность и элегантность, но часто в коллекциях попадаются яркие и уникальные вещи.

Здесь вы найдете стильную женскую одежду. Модницы заглядывают сюда за конкретными вещами:

Lime создан в 2008 году. Это российский магазин одежды. В отличие от многих подобных брендов, он создан не в Москве, а в Самаре. Там же открыли первый бутик компании.

О бренде известно не так много. Lime – это женская одежда с собственным интернет-магазином. У него есть сайт с доставкой по СНГ и 40 бутиков.

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Как получить промокод Limeshop?

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Этот вариант скидки давно вошел в нашу жизнь. Для получения пройдите по ссылке. После покупки деньги начисляются на бонусный счет.

Воспользоваться ими можно после завершения заказа. Затем лучше дождаться пока скопится минимальная сумма, и вывели ее на свой личный счет.

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