В ситуациях, когда нужно срочно получить небольшую сумму денег (на оплату коммунальных услуг, важные покупки или возврат долгов), очень выручает онлайн-сервис микрозаймов Лайм-Займ. Надежная платформа помогает получить нужную денежную сумму, не выходя из дома.

О компании

МФО Лайм-Займ основана в 2013 году, специализируясь на выдаче займов населению России. Она входит в ТОП-10 ведущих российских компаний онлайн-кредитов. Здесь можно удобно оформить две категории займов, до 20 и до 70 тысяч рублей на срок от 10 дней до 24 недель. Всех новых клиентов ждет бесплатный первый займ, за который не придется переплачивать ни рубля.

Специалистами МФК Лайм-Займ разработана собственная скоринговая система для быстрой онлайн-оценки потенциальных клиентов. Оценка проходит до 27 параметрам, определяя платежеспособность клиента с точностью до 0,9.

Среди главных отличительных особенностей сервиса Lime-Займ:

Более 90% заявок рассматриваются всего за 2 минуты

Выгодная программа лояльности со сниженными ставками для постоянных клиентов

Наличие функции продления займа на 14 дней

Для оформления займа нужен только паспорт, а также ИНН или СНИЛС

Промокод Лайм-Займ – снижаем условия по займам

Даже представленную на сайте программу лояльности можно сделать еще оптимальнее, если перед тем, как оформлять в Займ-Лайм срочный кредит на карту, найти и активировать купон Lime-Zaim. С этим готов помочь проверенный сервис промокодов BeriBuy, где можно найти актуальные комбинации для разных онлайн-сервисов и интернет-магазинов.

Использовать промокод Lime-Zaim не составит труда: скопировав его на BeriBuy из всех представленных (публикуются только актуальные промокоды), укажите его в специальном поле во время оформления заявки на микрозайм. Использованный промокод Lime-Займ – это самые выгодные условия и пониженные ставки на каждый ваш микрозайм!