Промокоды Лайм Займ (Lime Zaim) | Февраль 2022
Микрофинансовая компания Лайм-Займ: быстро, просто, удобно
В ситуациях, когда нужно срочно получить небольшую сумму денег (на оплату коммунальных услуг, важные покупки или возврат долгов), очень выручает онлайн-сервис микрозаймов Лайм-Займ. Надежная платформа помогает получить нужную денежную сумму, не выходя из дома.
О компании
МФО Лайм-Займ основана в 2013 году, специализируясь на выдаче займов населению России. Она входит в ТОП-10 ведущих российских компаний онлайн-кредитов. Здесь можно удобно оформить две категории займов, до 20 и до 70 тысяч рублей на срок от 10 дней до 24 недель. Всех новых клиентов ждет бесплатный первый займ, за который не придется переплачивать ни рубля.
Специалистами МФК Лайм-Займ разработана собственная скоринговая система для быстрой онлайн-оценки потенциальных клиентов. Оценка проходит до 27 параметрам, определяя платежеспособность клиента с точностью до 0,9.
Среди главных отличительных особенностей сервиса Lime-Займ:
- Более 90% заявок рассматриваются всего за 2 минуты
- Выгодная программа лояльности со сниженными ставками для постоянных клиентов
- Наличие функции продления займа на 14 дней
- Для оформления займа нужен только паспорт, а также ИНН или СНИЛС
Промокод Лайм-Займ – снижаем условия по займам
Даже представленную на сайте программу лояльности можно сделать еще оптимальнее, если перед тем, как оформлять в Займ-Лайм срочный кредит на карту, найти и активировать купон Lime-Zaim. С этим готов помочь проверенный сервис промокодов BeriBuy, где можно найти актуальные комбинации для разных онлайн-сервисов и интернет-магазинов.
Использовать промокод Lime-Zaim не составит труда: скопировав его на BeriBuy из всех представленных (публикуются только актуальные промокоды), укажите его в специальном поле во время оформления заявки на микрозайм. Использованный промокод Lime-Займ – это самые выгодные условия и пониженные ставки на каждый ваш микрозайм!
Как получить и оплатить займ
Итак, вы знаете, как и где найти сегодня для сервиса Лайм-Займ промокод на скидку. Если вашу заявку успешно одобрят, получить выплату можно на банковскую карту, QIWI-кошелек, банковский счет или через систему Contact. Вернуть заемные средства также можно несколькими способами (банковским переводом, при помощи банковской карты или с QIWI-кошелька).
Стоит отметить, что онлайн-сервис дает возможность оформить онлайн-займ на карту в Лайм мгновенно и без отказа практически каждому. Если у вас имеется плохая кредитная история, нет официального места работы или временная прописка – на сайте для вас подберут подходящие условия микрозайма. Главное, правильно заполнить онлайн-заявку и указывать достоверные данные для проверки их системой.
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