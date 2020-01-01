Эта популярная многопользовательская игра вышла в свет в 2003 году. В мае 2007 года ее аудитория составила более 1 млн игроков.

В Lineage 2 вы можете играть против искусственного интеллекта или проводить дуэли между игроками.





Фанатов особенно привлекает система настроек персонажа. Вы выбираете навыки и внешний вид сразу после регистрации, а игровой мир раскрывается перед вами уже во время игры.





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