Главная > Все магазины > LINEAGE 2
Магазин временно отключён
Найти другой магазин

Промокоды LINEAGE 2 | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
Похожие магазины

О LINEAGE 2

Эта популярная многопользовательская игра вышла в свет в 2003 году. В мае 2007 года ее аудитория составила более 1 млн игроков.

 

В Lineage 2 вы можете играть против искусственного интеллекта или проводить дуэли между игроками.


lineage 2 промокоды

 

 

 

Фанатов особенно привлекает система настроек персонажа. Вы выбираете навыки и внешний вид сразу после регистрации, а игровой мир раскрывается перед вами уже во время игры.


промокод lineage 2 essence

 

 

 

 

Промокод Lineage 2 Essence

 

 

В магазине игры вы можете приобрести премиум-аккаунт, уникальные изменения внешности, оружие и артефакты.

 

Если хотите получить скидку, подберите купон. Он снижает стоимость покупок на 20–30%, главное отыскать что-то подходящее.

 

 

Сервис БериБай облегчает эту задачу. На этих страницах вы найдете предложения из сотен магазинов.

 

 

Список акций и скидок пополняется постоянно. Хотите знать о новинках самыми первыми, подписывайтесь на обновления магазина.

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина