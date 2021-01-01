Учить английский в режиме онлайн не сложно, если выбрать профессиональную школу. Lingua Airlines поможет вам найти свой идеальный уровень иностранного и прокачать его до максимума. Часто здесь проводится распродажа курсов, а специальный код поможет снизить цены в остальное время.

Информация о платформе

Лингва Эйрлайн – онлайн-школа английского, открытая в 2010 году. Все занятия проводятся индивидуально с личным преподавателем по скайпу. Вам подберут оптимальную методику и программу в зависимости от текущих языковых навыков. Для этого достаточно пройти короткий тест. В школе можно выбрать различные программы: