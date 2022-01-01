Даже самое сильное желание освоить немецкий или английский язык может сойти на «нет», если не поддерживать у ученика мотивацию к обучению. Уникальная онлайн-школа Лингвалео знает, как помочь любому человеку добиться желаемого результата, используя при этом современные методики.

О компании и преимуществах

Лингвалео – это онлайн-сервис для изучения иностранных языков из любого уголка света, запущенный в 2010 году. Свое название площадка получила благодаря талисману компании, львенку Лео. Вместе с площадкой языки сегодня осваивает уже более 23 миллионов человек. Фишка компании – бесплатный доступ, поскольку своей миссией Lingualeo считает необходимость сделать обучение языкам доступным для каждого.

Чтобы оценить свой уровень знаний, можно прямо на сайте пройти онлайн-тестирование – оно подскажет, с чего лучше начать обучение. Выполняя очередное задание в ходе занятий, ученик сможет отслеживать собственный прогресс и получать игровую валюту в виде фрикаделек для льва Лео – с ее помощью можно открывать доступ к новым упражнениям и прокачивать свой уровень владения языком.

Вот лишь малая часть преимуществ школы Лингвалео, которую отмечают ученики:

Ежедневный план обучения для каждого студента

Необычные форматы занятий – тренировки, игры, песни, тематические подборки

Использование только актуального контента

Доступ не только через сайт, но и через мобильные приложения

Промокод Lingualeo для приятной экономии

Планируя начать погружение в мир иностранных языков, обязательно загляните перед этим на сайт проверенного сервиса промокодов BeriBuy. Здесь вы всего за пару минут найдете промокод Лингвалео, который может дать подарочные курсы или упражнения. Также здесь можно встретить купон на скидку для тех, кто хочет оформить в школе подписку уровня Премиум. Активировать промокод на первую покупку несложно: скопировав его с сайта BeriBuy, перейдите к школе Lingualeo и укажите промокод в специальном поле перед оплатой подписки. С платформой Lingualeo английский язык онлайн будет учить не только увлекательно, но и выгодно – если не забывать пользоваться сервисом BeriBuy.