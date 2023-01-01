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Промокоды Лингвамания – выгодный детский отдых
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О сервисе
Лингвамания – детский лагерь в Подмосковье с носителями языка из Англии и США. Широкая развлекательная программа: костюмированные вечеринки, творческие выступления и занятия по английскому языку с наставниками и т.д. Детей сопровождают аниматоры, психологи и вожатые, помогая адаптироваться в новом коллективе и подружиться.
Отличительные преимущества:
- 5-разовое питание «Шведский» стол
- Комфортабельные номера
- Спортивные площадки и аквапарк
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