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Промокоды Лингвамания (Linguamania) | Август 2023

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Промокоды Лингвамания – выгодный детский отдых

Заказывайте путевку на сайте lingvamania.ru – лагерь, где ребенок отдохнет и займется изучением английского.

О сервисе

Лингвамания – детский лагерь в Подмосковье с носителями языка из Англии и США. Широкая развлекательная программа: костюмированные вечеринки, творческие выступления и занятия по английскому языку с наставниками и т.д. Детей сопровождают аниматоры, психологи и вожатые, помогая адаптироваться в новом коллективе и подружиться.

Отличительные преимущества:

  • 5-разовое питание «Шведский» стол
  • Комфортабельные номера
  • Спортивные площадки и аквапарк

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