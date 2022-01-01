Если ваши старые украшения порядком надоели и хочется обновить аксессуары – обменяйте их на новые в салонах магазина. Вы можете сдать в скупку или обменять любые золотые украшения разной пробы и цвета металла, прямо на сайте можно воспользоваться онлайн-калькулятором и узнать, на какую сумму вы можете рассчитывать. Для обмена нужен только паспорт и мобильный телефон – после того, как специалист проверит ваши украшения и даст заключение о стоимости металла, вы можете выбирать новые украшения из актуального ассортимента и приятно себя порадовать!

Крупная сеть салонов ювелирных изделий открылась в 2007 году в Ярославле. Сегодня она насчитывает свыше 130 салонов по всей России – это более 60 городов. В каталоге магазина представлено свыше 30 тысяч различных моделей, здесь доступна и продукция завода «ТОПАЗ», входящего в ТОП-3 российских производителей, и продукция молодого развивающегося предприятия «Каратов».

Ювелирные украшения – это не только стильный аксессуар, это может быть еще и значимая вещь, талисман и даже особый символ любви. Отличные акции и скидки в магазине Линии Любви позволят найти украшения на любой вкус по самым привлекательным ценам – просто заходите на сайт и смотрите!

Промокод Линии Любви – побалуйте себя скидками

Если при оформлении заказа использовать в компании Линии Любви промокод на скидку, вас ждут самые выгодные предложения. Подобрать актуальные купоны Линии Любви поможет проверенный сервис BeriBuy – здесь вас ждет огромная подборка ежедневно обновляемых комбинаций. Просто копируйте самый выгодный купон на скидку и указывайте в корзине магазина перед тем, как оплатить ваш заказ! На BeriBuy можно найти промокоды и для других популярных компаний и интернет-магазинов, поэтому возьмите сервис на заметку – с ним можно экономить до 30% и даже больше, а также всегда быть в курсе актуальных распродаж и акций от ювелирной компании Линии Любви!