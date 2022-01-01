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Промокоды Линии Любви | Июль 2022

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Линия Любви: интернет-магазин ювелирных украшений

Ювелирные украшения – это не только стильный аксессуар, это может быть еще и значимая вещь, талисман и даже особый символ любви. Отличные акции и скидки в магазине Линии Любви позволят найти украшения на любой вкус по самым привлекательным ценам – просто заходите на сайт и смотрите!

О компании и ассортименте

Крупная сеть салонов ювелирных изделий открылась в 2007 году в Ярославле. Сегодня она насчитывает свыше 130 салонов по всей России – это более 60 городов. В каталоге магазина представлено свыше 30 тысяч различных моделей, здесь доступна и продукция завода «ТОПАЗ», входящего в ТОП-3 российских производителей, и продукция молодого развивающегося предприятия «Каратов».

Ассортимент магазина удивит даже самых искушенных, здесь можно найти:

  • Кольца, серьги и цепи
  • Браслеты жесткие и декоративные
  • Запонки, печатки, зажимы и монограммы
  • Булавки, пирсинги, крестики
  • Детские украшения, сувениры, иконы и др.

Liniilubvi ru интернет-магазин

Чаще всего заказывают в ювелирном магазине Линия Любви обручальные кольца. Хит продаж сегодня -  обручальное кольцо из красного золота толщиной 4 мм, которое отлично смотрится и при этом абсолютно не мешает заниматься домашними делами в повседневной жизни.

Выгодная скупка для приятных покупок

Если ваши старые украшения порядком надоели и хочется обновить аксессуары – обменяйте их на новые в салонах магазина. Вы можете сдать в скупку или обменять любые золотые украшения разной пробы и цвета металла, прямо на сайте можно воспользоваться онлайн-калькулятором и узнать, на какую сумму вы можете рассчитывать. Для обмена нужен только паспорт и мобильный телефон – после того, как специалист проверит ваши украшения и даст заключение о стоимости металла, вы можете выбирать новые украшения из актуального ассортимента и приятно себя порадовать!

Промокод Линии Любви – побалуйте себя скидками

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