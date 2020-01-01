Крупнейший интернет-маркет электронных книг ЛитРес радует посетителей возможностью в числе первых послушать или почитать редкие, новые или же самые популярные книги по доступным ценам. Подобрать любой актуальный промокод ЛитРес вы можете на этом сайте.

Об истории создания компании

Компания ЛитРес появилась в 2005 году, став одним из первых реализаторов аудиокниг и электронных книг для широкой публики в интернете. С 2012 года компания успешно запустила свой первый сервис MyBook и превратилась уже в группу компаний, а в 2013 году ЛитРес получил от Russian Internet Technology Fund инвестицию на развитие в размере 5 миллионов долларов, после чего группа компаний активно занялась развитием сервисов для посетителей. Сегодня интернет-магазин ЛитРес занимает около 66% от рынка аудио- и электронных книг в России.





За время существования компания создала уже 25 электронных приложений, с помощью которых клиенты могут читать и прослушивать электронные книги. Также удивляют и возможности главного приложения ЛитРес – создатели внедрили возможность поиска книги даже по фото ее обложки, не зная автора или наименования. При этом если у пользователя несколько электронных устройств, его закладки в книгах синхронизируются на всех устройствах и позволяют продолжать чтение или прослушивание аудиокниги где угодно. На рынке практически нет конкурентов с таким же объемом аудио- и электронных книг, предоставляющих уникальные сервисы для возможности наслаждаться любимыми произведениями в разных форматах.

Преимущества и достижения – всё для клиентов

Один из приятных бонусов для каждого клиента – это возможность для каждого пользователя бесплатно ознакомиться с 20% от любой электронной или аудиокниги, чтобы понять, насколько она будет интересной для приобретения. Так вы сможете не тратить деньги на произведение, которое не заинтересует вас после демо-ознакомления.

Также в данном магазине можно приобретать подарочные карты номиналом от 100 рублей с возможностью прямо с сайта отправить ее получателю подарка на электронный адрес. Подобную карту можно отправить и самому себе, если хочется переслать подарочный код получателю со своей личной почты с дополнительными комментариями, либо же вы планируете воспользоваться им самостоятельно.





ЛитРес также может порадовать уникальным проектом «ЛитРес:Библиотека», созданном специально для учащихся и преподавателей. Более 200 000 произведений из классики и бестселлеров доступны прямо на мобильных условиях обучающихся и учителей, что позволяет изучать литературу даже дистанционно.

Настоящие поклонники также обрадуются возможности почитать на сайте ЛитРес интервью с любимыми писателями и поэтами. Среди них – Аскар Искендеров, Полина Елизарова, Олег Туманов, Владимир Владмели и многие другие авторы. Интервью помогает ближе узнать творчество издателей и определиться с тем, будут ли вам интересны их книги для приобретения в дальнейшем.

Как получить промокод на Литрес – покупаем со скидками

Приобретать любимые произведения можно с приятной скидкой, если подобрать для LitRes промокод на книгу. Это специальная комбинация букв и цифр, действующая короткий срок и позволяющая получить скидку или дополнительный бонус к вашему заказу – например, возможность участия в закрытой акции магазина.

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