Промокоды Кухня на районе | Август 2023
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Кухня на районе: сервис доставки еды в кратчайшие сроки
Побороть голод и насладиться вкусной и горячей пищей поможет проверенная компания, где на выбор представлены простые и сытные блюда. Сделайте заказ и насладитесь домашним меню.
О платформе
Компания предлагает высочайший уровень сервиса, чтобы каждый смог заказать еду быстро, а получить ее максимально просто. Здесь налажен полный технологический цикл: с момента обращения все блюда готовят квалифицированные повара, а после, готовая еда доставляется собственной службой.
Главные преимущества:
- Широкий ассортимент (завтраки, супы и второе, сладкие порции и выпечка, и т.д.)
- Все меню доступно через фирменное приложение
- Оперативная работа службы поддержки клиентов через звонок или чат
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