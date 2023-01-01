Промокоды Localrent.com | Июнь 2023
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Онлайн-сервис Локалрент аренда авто – это первая платформа, представляющая лучшие предложения от местных компаний. Услугами сервиса ежегодно пользуются свыше 30 000 пользователей по всему миру. Тесное сотрудничество с национальными организациями позволяет обеспечить низкий депозит (на 80% ниже рыночного) на прокаты, чем у конкурентов.
Плюсы для клиентов Localrent от аренды автомобилей:
- Аванс до 20% на бронирование – окончательная оплата после получения ключей
- Сотрудничество с проверенными фирмами
- Высокий уровень обслуживания (9,2 балла из 10 по мнению пользователей)
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