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Промокоды Localrent.com | Июнь 2023

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Промокоды Local rent на аренду авто в прокатных компаниях

Получите повышенный комфорт в каждом путешествии на прокатном автомобиле. Здесь вы найдете честные сделки и высокий уровень сервиса.

Об агрегаторе

Онлайн-сервис Локалрент аренда авто – это первая платформа, представляющая лучшие предложения от местных компаний. Услугами сервиса ежегодно пользуются свыше 30 000 пользователей по всему миру. Тесное сотрудничество с национальными организациями позволяет обеспечить низкий депозит (на 80% ниже рыночного) на прокаты, чем у конкурентов.

Плюсы для клиентов Localrent от аренды автомобилей:

  • Аванс до 20% на бронирование – окончательная оплата после получения ключей
  • Сотрудничество с проверенными фирмами
  • Высокий уровень обслуживания (9,2 балла из 10 по мнению пользователей)

Промокоды Local rent на аренду авто

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