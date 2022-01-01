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Школа Loftschool – обучение в сфере IT

Сменить надоевшую профессию и работу на свежую и интересную сегодня реально, не выходя из дома. Доверьтесь специалистам компании Лофтскул – и попробуйте свои силы в IT-направлении.

Кратко о компании

На платформе можно выбрать одну из 7 профессий, от интернет-маркетолога до веб-разработчика. Учеников ждут как интенсивы, так и короткие видеокурсы. В Loftschool курсы прошли более 5 тысяч человек, успешно ставшие специалистами. Для тех, кто сомневается в выборе, можно пройти онлайн-тест на профориентацию.

школа loftschool

Среди главных фишек площадки:

  • Первое место в рейтинге площадок дополнительного образования в IT
  • Топовые преподаватели и необычная атмосфера обучения в стиле rock-and-roll
  • Личный наставник и куратор для каждого студента

Наиболее популярным сегодня является обучение на веб-разработчика. Всего за 4,5 месяца можно получить всё для быстрого старта в IT-сфере.

Чем примечателен промокод Loftschool

Чтобы получить хорошую скидку на интенсив или курс, активируйте перед оплатой промокод Лофтскул. Найти действующий купон на скидку поможет проверенный сервис BeriBuy. Здесь вас будут ждать промокоды не только для этой, но и для множества других школ и интернет-магазинов.

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