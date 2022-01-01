Сменить надоевшую профессию и работу на свежую и интересную сегодня реально, не выходя из дома. Доверьтесь специалистам компании Лофтскул – и попробуйте свои силы в IT-направлении.

Кратко о компании

На платформе можно выбрать одну из 7 профессий, от интернет-маркетолога до веб-разработчика. Учеников ждут как интенсивы, так и короткие видеокурсы. В Loftschool курсы прошли более 5 тысяч человек, успешно ставшие специалистами. Для тех, кто сомневается в выборе, можно пройти онлайн-тест на профориентацию.

Среди главных фишек площадки:

Первое место в рейтинге площадок дополнительного образования в IT

Топовые преподаватели и необычная атмосфера обучения в стиле rock-and-roll

Личный наставник и куратор для каждого студента

Наиболее популярным сегодня является обучение на веб-разработчика. Всего за 4,5 месяца можно получить всё для быстрого старта в IT-сфере.