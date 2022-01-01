Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Логомашина
Магазин временно отключён
Найти другой магазин

Промокоды Логомашина | Ноябрь 2022

Промокоды похожих магазинов
Горячая выгода! -55% на ВСЕ курсы Contented!
Показать код
******
Такую выгоду жалко упускать - забирайте промокод и получайте скидку 55% на любые курсы от школы ... Подробнее > Contented! Скрыть
Скидка 50% на любой курс
Показать код
******
Примените данный промокод, чтобы пройти любой курс со скидкой 50%! Воспользуйтесь шансом и ... Подробнее > забирайте скидочный промокод уже сегодня! Скрыть
-5% Доп. скидка на все онлайн-курсы
Показать код
******
5% дополнительная скидка на все онлайн-курсы, кроме направлений «MBA», «Саморазвитие и хобби», ... Подробнее > «Высшее образование» и курс «Директор по интернет маркетингу». Скидка действует от текущей цены и суммируется с действующими скидками на сайте Нетологии Скрыть
Минус 20% на любые курсы и вебинары!
Показать код
******
Скидка на все продукты (кроме курсов в записи). Воспользуйтесь промокодом, чтобы получить ... Подробнее > скидку 20% на любые курсы или лекции от Левел Ван! Скрыть
Скидка 45% на все курсы Contented!
Показать код
******
45% (НЕ суммируется со скидкой на сайте) . Используйте этот промокод, чтобы получить выгодную ... Подробнее > скидку на любые курсы - 45%! Скрыть
Скидка 45% на все курсы Skillfactory!
Показать код
******
45% (НЕ суммируется со скидкой на сайте) . Примените данный промокод, чтобы пройти любой курс ... Подробнее > от Skillfactory со скидкой 45%! Скрыть
Скидка 10% на все курсы Eduson
Показать код
******
10% на все курсы Eduson, срок действия акции бессрочный, суммируется с скидками на сайте. ... Подробнее > Введите промокод в специальное поле - совершите покупку со скидкой 10% Скрыть
Дополнительная скидка 10% на все курсы
Показать код
******
Необходимо оставить заявку на сайте и устно сообщить промокод менеджеру, который вам ... Подробнее > перезвонит. Скрыть
Черная пятница! Скидки От 53% до 60%
Показать скидку
BLACK FRIDAY: Cкидки до 60% на курсы ProductStar и бесплатная подписка в подарок
-55% Черная пятница
Показать скидку
55% скидка на все курсы. Хит-цена - позвольте себе еще больше!
Похожие магазины
Нетология
GeekBrains
SkillFactory
Contented
ProductStar
Знанио
Eduson Academy
Level One
Яндекс Практикум
Слёрм

Дизайн студия Логомашина – современный подход к обучению

Цифровые профессии обретают особую популярность среди обычных пользователей «всемирной паутины» - любому желающему предоставляется возможность получить новую квалификацию и перспективно устроиться на работу. В этом вам поможет дизайн-студия Логомашина: курсы, представленные на сайте, помогут освоить не только специальность графического дизайна, но и веб-дизайн. Спешите приобрести занятия, а сэкономить помогут промокоды от BeriBuy!

Ключевые особенности

В отличие от других сервисов, в Логомашина обучение строится на детальном освоении материала через практические занятия. Учащийся к выпуску уже имеет свое персональное портфолио с работоспособными проектами! Начиная с 2-4 месяца обучения, можно начать зарабатывать. Но и это еще не все достоинства:

  • средний срок обучения составляет всего 8-12 месяцев с получением диплома;
  • сопровождение топовых специалистов на протяжении всего курса и при трудоустройстве;
  • адаптированная платформа для проведения занятий, консультаций и практических отработок;
  • возможность оплатить курс в рассрочку.

Логомашина сайт

Студия предлагает на выбор несколько вариантов специализаций: графический дизайн, веб-дизайн, UX-UI дизайн, дизайн-дженералист, коммерческое иллюстрирование и СММ-специалист.

Доступная выгода для каждого

Научиться новой цифровой профессии куда интереснее, когда можно значительно сэкономить на оплате курсов. Для этого вам достаточно всего лишь применить промокоды Логомашина от сервиса BeriBuy. Только здесь вы всегда найдете проверенный и актуальный купон на скидку – поспешите его забрать!

Logomachine промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина