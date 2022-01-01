Промокоды Логомашина | Ноябрь 2022
Дизайн студия Логомашина – современный подход к обучению
Цифровые профессии обретают особую популярность среди обычных пользователей «всемирной паутины» - любому желающему предоставляется возможность получить новую квалификацию и перспективно устроиться на работу. В этом вам поможет дизайн-студия Логомашина: курсы, представленные на сайте, помогут освоить не только специальность графического дизайна, но и веб-дизайн. Спешите приобрести занятия, а сэкономить помогут промокоды от BeriBuy!
Ключевые особенности
В отличие от других сервисов, в Логомашина обучение строится на детальном освоении материала через практические занятия. Учащийся к выпуску уже имеет свое персональное портфолио с работоспособными проектами! Начиная с 2-4 месяца обучения, можно начать зарабатывать. Но и это еще не все достоинства:
- средний срок обучения составляет всего 8-12 месяцев с получением диплома;
- сопровождение топовых специалистов на протяжении всего курса и при трудоустройстве;
- адаптированная платформа для проведения занятий, консультаций и практических отработок;
- возможность оплатить курс в рассрочку.
Студия предлагает на выбор несколько вариантов специализаций: графический дизайн, веб-дизайн, UX-UI дизайн, дизайн-дженералист, коммерческое иллюстрирование и СММ-специалист.
Доступная выгода для каждого
Научиться новой цифровой профессии куда интереснее, когда можно значительно сэкономить на оплате курсов. Для этого вам достаточно всего лишь применить промокоды Логомашина от сервиса BeriBuy. Только здесь вы всегда найдете проверенный и актуальный купон на скидку – поспешите его забрать!
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