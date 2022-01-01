Цифровые профессии обретают особую популярность среди обычных пользователей «всемирной паутины» - любому желающему предоставляется возможность получить новую квалификацию и перспективно устроиться на работу. В этом вам поможет дизайн-студия Логомашина: курсы, представленные на сайте, помогут освоить не только специальность графического дизайна, но и веб-дизайн. Спешите приобрести занятия, а сэкономить помогут промокоды от BeriBuy!

Ключевые особенности

В отличие от других сервисов, в Логомашина обучение строится на детальном освоении материала через практические занятия. Учащийся к выпуску уже имеет свое персональное портфолио с работоспособными проектами! Начиная с 2-4 месяца обучения, можно начать зарабатывать. Но и это еще не все достоинства:

средний срок обучения составляет всего 8-12 месяцев с получением диплома;

сопровождение топовых специалистов на протяжении всего курса и при трудоустройстве;

адаптированная платформа для проведения занятий, консультаций и практических отработок;

возможность оплатить курс в рассрочку.

Студия предлагает на выбор несколько вариантов специализаций: графический дизайн, веб-дизайн, UX-UI дизайн, дизайн-дженералист, коммерческое иллюстрирование и СММ-специалист.