Развитие речи в раннем детстве крайне важно в жизни ребенка. Оно позволяет выражать свои идеи, эмоции и желания. Хорошо развитая устная речь помогает лучше взаимодействовать с окружающими, понимать мир, учиться новым понятиям и навыкам. Если вы заметили у малыша нарушение дикции или ребенок путает звуки и буквы, не стоит расстраиваться. С этой проблемой вам помогут справиться занятия дефектолога с детьми. Например, такие услуги предоставляет онлайн-школа Логопотам. Специалисты помогают справиться со многими речевыми нарушениями, в любой точке мира.

О компании

Фирма Логопотам занимается разработкой образовательных материалов и программ, а также проведением уроков для стимуляции речевого развития. Она предлагает разнообразные услуги, включающие игры, проверенные практики, эффективные методики и упражнения. Они помогают детям улучшить свои языковые навыки, а также поддерживают родителей и специалистов в области логопедии. Основная цель площадки — сделать процесс обучения интересным и эффективным, используя инновационные подходы и технологии.

Услуги для клиентов школы Логопотам

Программа для речи детей Логопотам составлена специалистами в области логопедии и акцентирует внимание на игровом обучении. Это позволяет развиваться в комфортной и занимательной обстановке.

Платформа проводит индивидуальные занятия с логопедом для детей от 3,5 лет, которые длятся всего 30 минут. За это время малыш не успеет устать, сохранит концентрацию и усвоит максимум материала. С вашим чадом будет заниматься профессиональный логопед-дефектолог с опытом работы и всеми документами для осуществления образовательной деятельности.

Уроки проходят в онлайн-формате. Это дает возможность обучаться в любое время и в любом месте, экономя деньги и время на дорогу. Если малышу сложно спокойно сидеть у монитора — составят персональную программу обучения, чтобы он увлекся процессом. Родители могут присутствовать на уроках и даже быть активными участниками образовательного процесса. Это не только помогает малышу чувствовать себя более уверенно в новой обстановке, но и даёт родителям возможность наблюдать за методами обучения, задать важные вопросы и получить советы от специалистов.

Приобретая несколько занятий одновременно, вы получаете возможность существенно сэкономить на их стоимости. Размер скидки зависит от количества выбранных уроков. Также вы можете использовать промокоды Логопотам, что сделает покупку еще выгодней.

Лучшие преподаватели для самых маленьких

Логопотам — онлайн-школа, логопеды которой имеют профильное высшее образование. Они регулярно повышают квалификацию и умеют удержать внимание ученика. Компания подбирает специалиста под характер и проблему в индивидуальном порядке.

Преимущества: