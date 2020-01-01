Промокоды Лореаль | Ноябрь 2020
Об интернет-магазине L'Oreal
Loreal Paris – первый крупный бренд косметики. Свою историю он начал еще в 1909 году. Тогда его основатель, химик, создал свою первую тушь и решил продавать ее массово.
Сегодня Лореаль — это интернет-магазин профессиональной косметики с многотысячным ассортиментом и поклонниками по всему миру. Компания производит все виды декоративной косметики, средства для ухода за волосами, кожей лица и тела. В линейке есть продукция не только для женщин, но и для мужчин.
Об интернет-магазине
Косметику бренда легко найти в любом магазине. Даже не нужно ходить в специализированные. Однако выгодней покупать на официальном сайте компании, и на это есть 6 причин:
- Самые низкие цены;
- Новинки появляются раньше, чем на полках;
- Можно заказать из любого города России;
- Бесплатная доставка от 1500 рублей;
- Регулярно проводятся распродажи, такие как КиберПонедельник и Черная Пятница, сезонные акции;
- В любой момент легко воспользоваться купоном или промокодом Лореаль.
В розничных магазинах это недоступно.
Промокоды и кэшбэк Лореаль
Новые купоны на скидку раздают постоянным покупателям, присылают на почту, предоставляют вместе с заказом. Воспользуйтесь подобным в любой удобный момент.
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