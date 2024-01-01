Промокоды Леттерс | Август 2024
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В современном мире знание иностранного языка стало необходимым навыком, который лучше развивать с детства. Но часто у родителей возникают вопросы: как выбрать подходящий курс, как сделать обучение интересным и эффективным, и как развить у ребенка уверенность в своих языковых навыках? Онлайн-уроки английского языка в школе Леттерс для детей и подростков — это фундамент для успешной карьеры и жизни.
О компании
Леттерс — онлайн-школа английского от «Инглекс», она обучает детей и подростков. Онлайн-уроки английского языка в Letters отличаются от школьных. Основной акцент — на знаниях, 70% занятий занимает практика. Платформа старается соблюдать баланс между играми и изучением правил. В школе преподают профессионалы, которые дают обратную связь и поддерживают. Вы можете в любое время бесплатно сменить педагога. Также Леттерс проводит подготовку к ЕГЭ по английскому. Площадка предоставляет первый урок бесплатно для знакомства с преподавателем и программой.
Преимущества:
- Уроки проводятся на интерактивной платформе
- Низкие цены
- Опытные учителя
- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Промокоды Леттерс — ваш шаг к успеху
Промокоды Letters регулярно публикуются и обновляются на сайте BeriBuy. Подарите своему чаду возможность обучаться без оценок и критики. В Letters английский изучать максимально просто и удобно. А чтобы это было еще и выгодно, используйте купон на скидку. Введите промик в специальное поле и наслаждайтесь скидкой.
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