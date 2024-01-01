В современном мире знание иностранного языка стало необходимым навыком, который лучше развивать с детства. Но часто у родителей возникают вопросы: как выбрать подходящий курс, как сделать обучение интересным и эффективным, и как развить у ребенка уверенность в своих языковых навыках? Онлайн-уроки английского языка в школе Леттерс для детей и подростков — это фундамент для успешной карьеры и жизни.

О компании

Леттерс — онлайн-школа английского от «Инглекс», она обучает детей и подростков. Онлайн-уроки английского языка в Letters отличаются от школьных. Основной акцент — на знаниях, 70% занятий занимает практика. Платформа старается соблюдать баланс между играми и изучением правил. В школе преподают профессионалы, которые дают обратную связь и поддерживают. Вы можете в любое время бесплатно сменить педагога. Также Леттерс проводит подготовку к ЕГЭ по английскому. Площадка предоставляет первый урок бесплатно для знакомства с преподавателем и программой.

Преимущества: