От выбора торшера или бра зависит количество света в комнате, а также дизайн помещения. В онлайн-маркете Люстрон вы легко подберете свой идеальный вариант с быстрой доставкой в любую точку России!

О компании

Lustron ru – интернет-магазин люстр и осветительных приборов, работающий с 2011 года. Здесь представлены лучшие бренды светотехники, что поможет найти вариант для любой квартиры и на любой бюджет.

В каталоге можно присмотреть:

Светильники и трек-системы

Настольные лампы и торшеры

Уличный свет и др.

В лидерах продаж – подвесная модель немецкого производителя Maytoni – она оборудована светодиодами и выполнена в стиле модерн.