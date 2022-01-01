Британский бренд Лайл энд Скотт был создан в 1874 году, отличаясь неизменным чувством вкуса в ассортименте. Начав с пошива трикотажных вещей, компания так активно развивалась, что даже удостоилась королевского ордена Royal Warrant.

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