Промокоды Lyle and Scott | Июнь 2022
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О компании
Британский бренд Лайл энд Скотт был создан в 1874 году, отличаясь неизменным чувством вкуса в ассортименте. Начав с пошива трикотажных вещей, компания так активно развивалась, что даже удостоилась королевского ордена Royal Warrant.
Сегодня в каталоге представлены:
- Бомберы, брюки, ветровки и джемперы
- Боди, леггинсы, куртки, платья
- Рюкзаки, сумки и др.
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