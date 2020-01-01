Более 30 лет магазин женской одежды, обуви и аксессуаров Madeleine радует покупателей эксклюзивными коллекциями и быстрой доставкой. В 1977 году первая коллекция покорила Германию, а сегодня бренд Madeleine - одежда в интернет-магазине, пользующая огромным спросом во Франции, Бельгии, Нидерландах и в России. Магазин позиционирует себя как формат глянцевых онлайн-каталогов с постоянно меняющимся ассортиментом для уверенных в себе женщин.





Ассортимент магазина

В каталоге бутика Мадлен можно подобрать гардероб в любимом стиле, от непринужденного Casual до базового трикотажа или делового образа. Объединяющая черта вещей в ассортименте – безупречный крой, выверенная посадка и трендовые принты. Покупатели делают выбор среди самых популярных категорий на сайте:

Одежда – жакеты, платья, футболки, белье и купальники;



Обувь – сапоги, балетки, туфли, босоножки;



Аксессуары – шарфы, сумки, платки, очки.





Для чего пригодятся промокоды Madeleine

Если вы любите получать выгоду с каждой онлайн-покупки, стоит воспользоваться сервисом БериБай. Здесь можно найти код купона для получения скидки или приятного презента к заказу. Пользоваться промокодом Мадлен просто – его нужно указать в специальной строке во время оформления заказа.





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