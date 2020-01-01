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Промокоды Madeleine | Ноябрь 2020

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Промокоды Madeleine: одежда для уверенных в себе

Более 30 лет магазин женской одежды, обуви и аксессуаров Madeleine радует покупателей эксклюзивными коллекциями и быстрой доставкой. В 1977 году первая коллекция покорила Германию, а сегодня бренд Madeleine - одежда в интернет-магазине, пользующая огромным спросом во Франции, Бельгии, Нидерландах и в России. Магазин позиционирует себя как формат глянцевых онлайн-каталогов с постоянно меняющимся ассортиментом для уверенных в себе женщин.


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Ассортимент магазина

 

 

В каталоге бутика Мадлен можно подобрать гардероб в любимом стиле, от непринужденного Casual до базового трикотажа или делового образа. Объединяющая черта вещей в ассортименте – безупречный крой, выверенная посадка и трендовые принты. Покупатели делают выбор среди самых популярных категорий на сайте:

  • Одежда – жакеты, платья, футболки, белье и купальники;

  • Обувь – сапоги, балетки, туфли, босоножки;

  • Аксессуары – шарфы, сумки, платки, очки.


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Для чего пригодятся промокоды Madeleine

 

 

Если вы любите получать выгоду с каждой онлайн-покупки, стоит воспользоваться сервисом БериБай. Здесь можно найти код купона для получения скидки или приятного презента к заказу. Пользоваться промокодом Мадлен просто – его нужно указать в специальной строке во время оформления заказа.


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Если вы предпочитаете финансовую выгоду, то БериБай позволяет получать кэшбэк с каждого заказа в магазине Мадлен. Достаточно найти бутик в каталоге сервиса (предварительно пройдя регистрацию), перейти по ссылке и оформить онлайн-покупку одежды типичным способом. Вскоре деньги вернутся на счет и их можно будет вывести любым удобным способом.

 

 

Отличительные «изюминки» магазина Madeleine

Раздел SALE (акции) на сайте онлайн-бутика Мадлен – это шикарная возможность приобрести вещи немецкого бренда по сниженным ценам. На представленные в этом разделе категории одежды и обуви предоставляются скидки до 80%, подобная распродажа проводится регулярно.


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Также «изюминка» магазина – разделы с тенденциями и модными советами, где любая представительница прекрасного пола может узнать, какие оттенки и принты на пике моды и с чем лучше сочетать базовые элементы гардероба. С магазином Madeleine вы станете совершенной!

 

 

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