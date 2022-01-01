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Промокоды MadWave | Декабрь 2022

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Промокоды Madwave: выбор для настоящих спортсменов

Если вы не представляете свою жизнь без воды, загляните в Madwave - интернет-магазин, плавание с которым будет комфортным и профессиональным!

О компании

Мадвейв – интернет-магазин, товары для плавания в котором предложены специально для спортивных команд и федераций. Международная фирма выступает партнером и спонсором российской сборной, регулярно организует собственные детские соревнования и активно развивает детско-юношеский спорт.

Компания разрабатывает все для комфортных занятий и соревнований:

  • Тренировочные и стартовые очки
  • Шапочки, купальники и плавки
  • Стартовые гидрокостюмы и тренажеры

Мадвейв интернет-магазин товары для плавания

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