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Промокоды Maed | Декабрь 2021
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Промокоды Maed: управление бизнесом и маркетинг

Создать бизнес с нуля, изучить рынок, стать специалистом в области экономики – школа обучения Maed предлагает пройти онлайн обучение и получить востребованную специализацию с возможностью дальнейшего трудоустройства. Более 120 преподавателей и 500 актуальных проектов, и сервис продолжает расширяться.

История создания и достижения

В 2012 году произошло открытие центра и уже в 2013 году он стал официальным партнером нидерландского института маркетинга в РФ. На 2021 год персонал центра разработал более 20-ти курсов по различным направлениям, обучил порядка 10 тыс.чел. через maed курсы и 200 тыс.чел. на организаторских мероприятиях. Организация входит в топ-10 российского рейтинга компаний в сфере Digital.

maed курсы

Ассортимент включает:

  • цифровые профессии;
  • отраслевые направления;
  • инструменты маркетинга.

Где взять промокоды Maed

Платформа BeriBuy предлагает отличную возможность сэкономить бюджет, используя промокод Маед. Копируйте подходящий купон на скидку из каталога BeriBuy и указывайте его на сайте Maed перед оплатой занятий. Все промокоды актуализируются каждый день – вам не придется их перепроверять.

Маед промокод

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