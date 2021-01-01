Промокоды Maed | Декабрь 2021
Промокоды Maed: управление бизнесом и маркетинг
Создать бизнес с нуля, изучить рынок, стать специалистом в области экономики – школа обучения Maed предлагает пройти онлайн обучение и получить востребованную специализацию с возможностью дальнейшего трудоустройства. Более 120 преподавателей и 500 актуальных проектов, и сервис продолжает расширяться.
История создания и достижения
В 2012 году произошло открытие центра и уже в 2013 году он стал официальным партнером нидерландского института маркетинга в РФ. На 2021 год персонал центра разработал более 20-ти курсов по различным направлениям, обучил порядка 10 тыс.чел. через maed курсы и 200 тыс.чел. на организаторских мероприятиях. Организация входит в топ-10 российского рейтинга компаний в сфере Digital.
Ассортимент включает:
- цифровые профессии;
- отраслевые направления;
- инструменты маркетинга.
Где взять промокоды Maed
Платформа BeriBuy предлагает отличную возможность сэкономить бюджет, используя промокод Маед. Копируйте подходящий купон на скидку из каталога BeriBuy и указывайте его на сайте Maed перед оплатой занятий. Все промокоды актуализируются каждый день – вам не придется их перепроверять.
Показать полностью >