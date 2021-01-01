Создать бизнес с нуля, изучить рынок, стать специалистом в области экономики – школа обучения Maed предлагает пройти онлайн обучение и получить востребованную специализацию с возможностью дальнейшего трудоустройства. Более 120 преподавателей и 500 актуальных проектов, и сервис продолжает расширяться.

История создания и достижения

В 2012 году произошло открытие центра и уже в 2013 году он стал официальным партнером нидерландского института маркетинга в РФ. На 2021 год персонал центра разработал более 20-ти курсов по различным направлениям, обучил порядка 10 тыс.чел. через maed курсы и 200 тыс.чел. на организаторских мероприятиях. Организация входит в топ-10 российского рейтинга компаний в сфере Digital.

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