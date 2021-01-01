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Промокоды MagicMag | Декабрь 2021
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Промокоды Magicmag: подарки для любого торжества

Любое празднование значимого события несомненно дополняется презентом. Интернет-магазин подарков Magicmag готов помочь с подбором сюрприза к каждому поводу:

  • государственные праздники (8 марта, 23 февраля, Новый год)
  • для влюбленных (14 февраля)
  • День рождения
  • готовые идеи для близких или коллег
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История образования интернет-магазина

В 2010 году произошло открытие магазина, и успех не заставил долго себя ждать. Мэджикмаг – первая компания, которая занималась поставкой сувениров на территорию РФ, начав с Magic Ball - знаменитого шара с ответами. Сегодня онлайн-маркет активно расширяется и увеличивает ассортимент для тех, кто предпочитает небанальные и креативные презенты.

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МагикМаг промокоды

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