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Промокоды Маков и Партнёры | Ноябрь 2022

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Маков и Партнеры: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в современных условиях

Многие школьники сталкиваются с проблемой выбора своей будущей профессии. К сожалению, в школе не всегда помогут дать развернутый ответ, а тесты на профориентацию имеют неточности. Но теперь это останется в прошлом, ведь помочь вам сможет «Маков и Партнеры»! Это уникальный и современный сервис по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по профильным предметам, а также дополнительное обучение школьным дисциплинам. Успейте приобрести курс прямо сейчас по промокоду от сервиса BeriBuy и получите дополнительную выгоду для семейного бюджета!

О компании

Основная деятельность компании «Маков и Партнеры» направлена на организацию, подготовку и обучение школьников профильным дисциплинам для успешной сдачи выпускных экзаменов и поступления в ВУЗы на бюджетные места. Согласно статистике сервиса, ученики сервиса имеют средний балл от 85,1, в то время как другие платформы могут похвастаться баллом в 75,4, а школы - всего 59,5 баллов. На всех этапах обучения с ребенком будут заниматься профессиональные и опытные педагоги, умеющие завлечь ученика в образовательный процесс, заинтересовать и раскрыть весь его потенциал.

Преимущества «Маков и Партнеры»

Курсы компании имеют высокий результат благодаря своих преимуществам:

  • В состав группы входят 12 человек, что позволяет преподавателю всем уделить внимание в полном объеме;
  • Полное обеспечение не только учебными материалами, но и тетрадями и конспектами;
  • Бесплатная психологическая поддержка детей на преодоление страха и лени;
  • Возможность воспользоваться экспертной консультацией по выбору предметов с планом прохождения учебного процесса;
  • Отдельные курсы для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, репетиторство или подготовка к олимпиадам.

Маков и Партнёры подготовка к ОГЭ

Как получить промокоды Маков и Партнеры

Приобретая курсы «Маков и Партнеры» для вашего ребенка, используйте актуальные комбинации от агрегатора BeriBuy для получения дополнительной экономии. Подберите для себя подходящие промокоды Makovand и укажите интересующий при оформлении курса обучения. Купон на скидку начнет действовать сразу!

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