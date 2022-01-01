Промокоды Манго Страхование | Февраль 2022
Манго Страхование – ваша подписка на спокойную жизнь
Уже давно известно, что нельзя предугадать болезни, травмы или пожар в квартире. Чтобы сделать свою жизнь спокойнее, стоит оформить страховой полис на непредвиденные случаи от компании Манго Страхование.
О компании и ассортименте
Mango – российская онлайн-страховая, основанная в 2018 году и предлагающая клиентам поддержку в режиме 24/7. При наступлении страхового случая сервис поможет оформить страховые выплаты в чате поддержки, отправив подтверждающие фото или видео. Оформление выплаты также происходит, не выходя из дома. Охват страховых вопросов максимален, за некоторыми исключениями (например, Mango не страхует квартиры в аварийных домах или не оплачивает плановые прививки или обработку от паразитов для домашних питомцев).
В ассортимент полисов, которые можно оформить в Манго Иншуринг, входят:
- Квартиры (страховка от пожара, затоплений, кражи или случайного залива соседей снизу)
- Питомцы в возрасте до 15 лет (страховка от укуса клеща, отравление, травмы, болезни, риск гражданской ответственности, если от вашего животного пострадали люди)
- Дети (выплаты за травму и лечение, поиск психолога, узких специалистов)
Пользоваться услугами платформы Mango очень просто: достаточно выбрать на сайте страховку под себя (на месяц или на год, с разными условиями), оформить ее в режиме онлайн без каких-либо документов и управлять подпиской через мобильное приложение.
Экономия на услугах – применяем промокод Манго Страхование
Применив при оплате промокод на скидку Манго страхование, вы без труда сможете оформить любой необходимый вам полис по ценам ниже предложенных. Помочь в поиске промокодов готов проверенный сервис BeriBuy – здесь размещаются только актуальные купоны для разных площадок, онлайн-сервисов и интернет-магазинов. Даже если вы впервые планируете оформить страхование, на первый заказ в Mango у BeriBuy тоже найдутся выгодные комбинации. Использовать для сервиса Mango Страхование промокод можно каждый раз при оформлении новых услуг, поэтому берите современный сервис BeriBuy на вооружение и экономьте свой бюджет!
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