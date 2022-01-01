Уже давно известно, что нельзя предугадать болезни, травмы или пожар в квартире. Чтобы сделать свою жизнь спокойнее, стоит оформить страховой полис на непредвиденные случаи от компании Манго Страхование.

О компании и ассортименте

Mango – российская онлайн-страховая, основанная в 2018 году и предлагающая клиентам поддержку в режиме 24/7. При наступлении страхового случая сервис поможет оформить страховые выплаты в чате поддержки, отправив подтверждающие фото или видео. Оформление выплаты также происходит, не выходя из дома. Охват страховых вопросов максимален, за некоторыми исключениями (например, Mango не страхует квартиры в аварийных домах или не оплачивает плановые прививки или обработку от паразитов для домашних питомцев).

В ассортимент полисов, которые можно оформить в Манго Иншуринг, входят:

Квартиры (страховка от пожара, затоплений, кражи или случайного залива соседей снизу)

Питомцы в возрасте до 15 лет (страховка от укуса клеща, отравление, травмы, болезни, риск гражданской ответственности, если от вашего животного пострадали люди)

Дети (выплаты за травму и лечение, поиск психолога, узких специалистов)

Пользоваться услугами платформы Mango очень просто: достаточно выбрать на сайте страховку под себя (на месяц или на год, с разными условиями), оформить ее в режиме онлайн без каких-либо документов и управлять подпиской через мобильное приложение.