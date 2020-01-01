Книги издательства представлены во всех магазинах страны, но у него есть и собственная торговая точка. Цены здесь ниже, чем где-либо.

Манн, Иванов и Фербер, сокращенно МИФ – это одно из самых крупных издательств в России. Здесь представлены книги на любой вкус, но большее внимание уделяется развивающей и научно-популярной литературе.

Особенности компании

На сайте представлены тысячи печатных и электронных книг. Здесь же вы можете приобрести обучающие курсы на разнообразные тематики.

Если вы хотите купить подарок, есть два варианта:

Подарочные карты номиналом от 1,5 до 5 тыс. рублей. Их можно сразу же доставить получателю;



Наборы по тематикам: секреты успеха, саморазвитие, стиль, творчество и т.д. В каждом собраны книги, блокноты, ежедневники и дополнительные товары, объединенные одной идеей.

Оплатить покупки можно любым из популярных сегодня способов. Есть удобная доставка без минимальной суммы, но только платная. Если хотите бесплатную, просто закажите на 1500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, или на 3000 рублей – для других городов России.

Скидки и промокоды издательства МИФ

Также есть бонусная программа. С каждой покупкой растет размер скидки. Если вы делаете крупные заказы, от 10 тыс. рублей, платите за них на 20% меньше.

Здесь постоянно действуют акции и распродажи. Самые большие – в Киберпонедельник и Черную пятницу, но они проводятся только раз в год.

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Любые купоны сочетаются с кэшбэком издательства МИФ. Он также доступен на сайте нашего сервиса. Все, что вам нужно сделать – это пройти в магазин по специальной ссылке.