Здесь мы расскажем, как найти в Marc O'Polo промокод, но сначала поговорим о самом интернет-магазине, ведь это компания с многолетней и интересной историей.

О бренде Marc O'Polo

Шведско-немецкая марка одежды, основанная еще в 1967 году. Ее название – имя известного итальянского путешественника, что немного отражается и на стиле вещей.





В интернет-магазине одежды Марко Поло пропадают повседневные, но стильные вещи в разных категориях:

верхняя одежда на любой сезон;



классические костюмы, рубашки и брюки;



штаны для повседневной носки;



футболки, рубашки, кардиганы и свитеры;



аксессуары: от платка до сумки.

Весь ассортимент поделен на мужской и женский





Доставка и оплата

Компания доставляет во все города. В Москве вы получите заказ уже на следующий день после оформления.

Ваш товар доставят до двери. У вас будет 1–2 минуты на проверку. И в любой момент вы можете отказаться от покупки.

Если в вашем городе есть магазины бренда, заказ можно забрать прямо в них. Для других есть пункты самовывоза.

Оплатить покупку можно банковской картой. Сделать это нужно еще при оформлении. Если вам удобней расплачиваться наличными, придется дождаться курьера.

Некоторые акции и промокоды на сайте действуют только при онлайн-оплате. Поэтому иногда пользоваться наличными просто невыгодно.



