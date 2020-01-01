В последнем случае магазин их не производит, а только продает. Вся остальная продукция создана под общим брендом.

Здесь большой выбор классической и повседневной обуви. Есть и дополнительные товары: сумки, ремни, платки, косметика для ухода за обувью.

Своей миссией Mario Berluchi называет создание тех самых идеальных туфель. Чтобы каждый человек подобрал для себя элегантную и удобную пару, с которой не хочется расставаться.

Marioberluchi.ru - интернет-магазин обуви итальянского бренда. Он создан совсем недавно, в 2010 году.

Преимущества

Помощь при заказе . Консультанты по телефону или в чате подберут удобный размер обуви. При желании вам привезут сразу две пары, и вы выберете ту, что лучше сидит;

. Консультанты по телефону или в чате подберут удобный размер обуви. При желании вам привезут сразу две пары, и вы выберете ту, что лучше сидит;

Разные способы оплаты . В том числе и наложенным платежом через почту;

. В том числе и наложенным платежом через почту;

Бесплатная доставка по Москве . В других городах вам привезут нужную вещь до двери всего за 300 рублей;

. В других городах вам привезут нужную вещь до двери всего за 300 рублей;

Услуги стилиста . Купите товары на 15 тыс. рублей и бесплатно получите консультацию профессионального стилиста в Москве;

. Купите товары на 15 тыс. рублей и бесплатно получите консультацию профессионального стилиста в Москве;





Подборки . Если у вас высокий подъем, широкая или узкая стопа, вы можете приобрести обувь из специальных разделов. Здесь же вы найдёте подборки по цвету и стилю.







Скидки и промокоды Марио Берлуччи

Бренд выпускает обувь коллекциями. Нераспроданные товары отправляются на распродажу. То же самое и с последними размерами. Их можно приобрести гораздо дешевле изначальной цены.





Если на приглянувшуюся вам пару нет скидки, лучше подыскать в Mario Berluchi промокод. Его нужно вводить при оформлении заказа.





Каждый купон дает свои преимущества. Обычно это скидки, реже бренд делает подарки к заказу.

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Здесь же для вас доступен кэшбэк Марио Берлуччи. Вы получите отложенную скидку при любой покупке на сайте.