Промокоды Mario Berluchi | Ноябрь 2020
О магазине Mario Berluchi
Marioberluchi.ru - интернет-магазин обуви итальянского бренда. Он создан совсем недавно, в 2010 году.
Своей миссией Mario Berluchi называет создание тех самых идеальных туфель. Чтобы каждый человек подобрал для себя элегантную и удобную пару, с которой не хочется расставаться.
Ассортимент
Здесь большой выбор классической и повседневной обуви. Есть и дополнительные товары: сумки, ремни, платки, косметика для ухода за обувью.
В последнем случае магазин их не производит, а только продает. Вся остальная продукция создана под общим брендом.
Преимущества
- Помощь при заказе . Консультанты по телефону или в чате подберут удобный размер обуви. При желании вам привезут сразу две пары, и вы выберете ту, что лучше сидит;
- Разные способы оплаты . В том числе и наложенным платежом через почту;
- Бесплатная доставка по Москве . В других городах вам привезут нужную вещь до двери всего за 300 рублей;
- Услуги стилиста . Купите товары на 15 тыс. рублей и бесплатно получите консультацию профессионального стилиста в Москве;
- Подборки . Если у вас высокий подъем, широкая или узкая стопа, вы можете приобрести обувь из специальных разделов. Здесь же вы найдёте подборки по цвету и стилю.
Скидки и промокоды Марио Берлуччи
Бренд выпускает обувь коллекциями. Нераспроданные товары отправляются на распродажу. То же самое и с последними размерами. Их можно приобрести гораздо дешевле изначальной цены.
Если на приглянувшуюся вам пару нет скидки, лучше подыскать в Mario Berluchi промокод. Его нужно вводить при оформлении заказа.
Каждый купон дает свои преимущества. Обычно это скидки, реже бренд делает подарки к заказу.
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Здесь же для вас доступен кэшбэк Марио Берлуччи. Вы получите отложенную скидку при любой покупке на сайте.
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