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Промокоды Mario Berluchi | Ноябрь 2020

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О магазине Mario Berluchi

Marioberluchi.ru - интернет-магазин обуви итальянского бренда. Он создан совсем недавно, в 2010 году.

 


marioberluchi ru интернет магазин

 

 

 

 

Своей миссией Mario Berluchi называет создание тех самых идеальных туфель. Чтобы каждый человек подобрал для себя элегантную и удобную пару, с которой не хочется расставаться.

 

 

 

 

Ассортимент

 

Здесь большой выбор классической и повседневной обуви. Есть и дополнительные товары: сумки, ремни, платки, косметика для ухода за обувью.


Сумки Марио Берлуччи

 

 

В последнем случае магазин их не производит, а только продает. Вся остальная продукция создана под общим брендом.

 

 

Преимущества

  • Помощь при заказе . Консультанты по телефону или в чате подберут удобный размер обуви. При желании вам привезут сразу две пары, и вы выберете ту, что лучше сидит;

  • Разные способы оплаты . В том числе и наложенным платежом через почту;

  • Бесплатная доставка по Москве . В других городах вам привезут нужную вещь до двери всего за 300 рублей;

  • Услуги стилиста . Купите товары на 15 тыс. рублей и бесплатно получите консультацию профессионального стилиста в Москве;



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  • Подборки . Если у вас высокий подъем, широкая или узкая стопа, вы можете приобрести обувь из специальных разделов. Здесь же вы найдёте подборки по цвету и стилю.



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Скидки и промокоды Марио Берлуччи

Бренд выпускает обувь коллекциями. Нераспроданные товары отправляются на распродажу. То же самое и с последними размерами. Их можно приобрести гораздо дешевле изначальной цены.


марио берлуччи скидки

 

 

Если на приглянувшуюся вам пару нет скидки, лучше подыскать в Mario Berluchi промокод. Его нужно вводить при оформлении заказа.


mario berluchi промокод

 

 

 

 

Каждый купон дает свои преимущества. Обычно это скидки, реже бренд делает подарки к заказу.

 

 

 

Отслеживать новые акции и коды вы можете на сайте БериБай. Добавьте магазин в избранное, и вы всегда будете в курсе интересных предложений.

 

 

Здесь же для вас доступен кэшбэк Марио Берлуччи. Вы получите отложенную скидку при любой покупке на сайте.

 

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