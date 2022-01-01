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О компании

Market Sveta.ru – интернет-магазин с огромным ассортиментом осветительных проборов различных типов, доступных как для оптовой, так и для розничной покупки. Вы с легкостью найдете все необходимое из более чем 50 000 наименований позиций, таких как люстры, торшеры, лампы, бра и другие электротовары. Вас ждут только лучшие условия: