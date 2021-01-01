К любому событию, от свидания до тренировок, важно подобрать соответствующий наряд. С этим успешно поможет бренд Марк Спенсер. Интернет-магазин гарантирует распродажу огромного ассортимента мужской и женской одежды, а также широкий выбор детской линейки для мальчиков и девочек. Деловые пиджаки и повседневные футболки, джинсы и рубашки, сумочки и зонтики – только здесь каждый найдет себе подходящий образ с изысканным аксессуаром.

История компании

Марка была основана в 1884 году и представляла собой идеал британского семейного стиля одежды и аксессуаров. В России магазин впервые открыл свои двери в 2005 году и успешно заслужил любовь аудитории. Сегодня бренд имеет:

874 розничных магазина в Великобритании;

489 точек в 59 странах по всему миру;

49 торговых точек по России.

Быстрая доставка и качество товаров быстро получили положительные отзывы клиентов. Также марка радует возможностью как полного, так и частичного выкупа одежды и наличием примерки при доставке любым способом, кроме Почты России.

Ассортимент продукции

Марк энд Спенсер представляет внушительный выбор одежды, аксессуаров и товаров для дома. Модельный ряд включает в себя: