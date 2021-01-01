Промокоды Marks and Spencer (Маркс и Спенсер) | Декабрь 2021
Marks and Spencer – стильные образы на любой вкус
К любому событию, от свидания до тренировок, важно подобрать соответствующий наряд. С этим успешно поможет бренд Марк Спенсер. Интернет-магазин гарантирует распродажу огромного ассортимента мужской и женской одежды, а также широкий выбор детской линейки для мальчиков и девочек. Деловые пиджаки и повседневные футболки, джинсы и рубашки, сумочки и зонтики – только здесь каждый найдет себе подходящий образ с изысканным аксессуаром.
История компании
Марка была основана в 1884 году и представляла собой идеал британского семейного стиля одежды и аксессуаров. В России магазин впервые открыл свои двери в 2005 году и успешно заслужил любовь аудитории. Сегодня бренд имеет:
- 874 розничных магазина в Великобритании;
- 489 точек в 59 странах по всему миру;
- 49 торговых точек по России.
Быстрая доставка и качество товаров быстро получили положительные отзывы клиентов. Также марка радует возможностью как полного, так и частичного выкупа одежды и наличием примерки при доставке любым способом, кроме Почты России.
Ассортимент продукции
Марк энд Спенсер представляет внушительный выбор одежды, аксессуаров и товаров для дома. Модельный ряд включает в себя:
- верхнюю одежду на все сезоны
- одежду для повседневного использования
- деловые образы и классический стиль
- утонченные вечерние наряды и выходные костюмы
- спортивную экипировку
- обувь и аксессуары
Промокод на скидки
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