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Промокоды Mascotte (Маскотте) | Июль 2022

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Mascotte: интернет-магазин обуви и аксессуаров

Лаконичные туфли на шпильке, повседневные ботинки или стильные мужские туфли – найти свою идеальную пару поможет обувной онлайн-маркет Mascotte. Заходите, сравнивайте и заказывайте по самой выгодной цене!

О компании

Маскотте – интернет-магазин брендовой обуви и аксессуаров для женщин и мужчин. Работая более 20 лет, компания регулярно выпускает новые модели, делая акцент на возможности всегда оставаться в центре внимания благодаря стильным аксессуарам. Более 40 салонов по России, демократичные цены и использование только самых современных технологий – бренд стремится вложить максимум, чтобы радовать своих покупателей.

В ассортименте онлайн-маркета Mascotte представлены:

  • Женская и мужская обувь, от деловой до повседневной
  • Сумки, клатчи, рюкзаки, кросс-боди и др.
  • Аксессуары (носки, ключницы, кошельки, очки и др.)

Маскотте обувь интернет магазин распродажа

Среди лидеров продаж в онлайн-магазине – бежевые велюровые женские сандалии. Они идеально сочетаются как с романтическим образом для яркого свидания, так и с классическим образом для работы и деловых встреч. Если говорить о топе продаж среди мужской линейки – это черные мужские кроссовки из текстиля и велюра, на толстой подошве. Модель снабжена анатомической стелькой, которая подстраивается под параметры именно вашей стопы.

Программа лояльности от компании

В интернет-магазине Маскотт распродажа проводится регулярно. Но это не повод откладывать покупки в ожидании скидок – вместо этого лучше стать участником программы лояльности. За каждые покупки можно получать кэшбэк в размере 5%, а также накапливать бонусы, чтобы оплачивать ими до 50% от стоимости сумки или обуви. Участвуя в клубе лояльности, вы сможете экономить на любых покупках и позволять себе еще больше!

Стоит отметить и другие приятные бонусы, которые получают клиенты компании. Так например, при покупке на сумму от 5000 рублей вас будет ждать бесплатная доставка с возможностью удобной примерки обуви прямо на дому. Это позволит выбрать только ту обувь, которая вам действительно понравится и подойдет. На всю обувь предоставляется гарантия сроком 30 дней, а также возможность возврата в течение 7 дней. Магазин полностью уверен в качестве продукции, давая покупателям все необходимое!

Промокоды Mascotte – покупайте с хорошей скидкой

Используя скидочные промокоды Маскотте, можно отлично экономить свои финансы. Чтобы найти для магазина Маскотте промокод на скидку, вам пригодится проверенный агрегатор BeriBuy. В его каталоге можно подобрать актуальный купон на скидку для множества популярных онлайн-маркетов, а также для различных сервисов и компаний.  Новые покупатели оценят для Mascotte промокод на первый заказ, а постоянные клиенты найдут интересные купоны на бесплатную доставку и приятные подарки. При этом пользоваться промокодами можно при каждом новом оформлении заказа. С BeriBuy можно экономить до 30% от цены товаров и даже больше – не упустите свою выгоду!

Mascotte промокод

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