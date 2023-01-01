Промокоды Клуб Мастеров | Апрель 2023
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Профессионалы доверяют качественным материалам и оборудованию, которые можно найти в маркетплейсе Клуб Мастеров: интернет-магазин инструментов и других товаров решит ваши задачи по ремонту.
О магазине
Интернет-площадка является фирменным шоурумом продукции известных мировых брендов: DEWALT, Makita, Bosch, PHILIPS и др. В каталоге представлены только оригинальные товары, как отделочные материалы, сантехническое оборудование, монтажные системы и комплектующие, элементы для кухни, ванной комнаты, ванны и т.д., прошедшие тщательный контроль качества.
Ваши плюсы от обращения:
- Доставка по РФ
- Высокое качество и гарантия
- Регулярные распродажи, акции и промокоды
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