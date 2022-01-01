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О компании
Магазин Макс фишинг – площадка, где можно подобрать экипировку и аксессуары для таких досугов, как рыбалка, походы, сплавы и не только. Выпуская одежду под собственным брендом, компания неизменно отвечает высоким стандартам качества.
Из главных достоинств платформы:
- Поддержка опытных консультантов в режиме онлайн
- Закрытый клуб с доступом к особым скидкам и бонусам
- Огромный и постоянно пополняемый ассортимент продукции
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